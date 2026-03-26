نقابة الصحفيين تنعى فريدة الدهماني وتؤكد خسارة الساحة الإعلامية لاسم مهني بارز

نعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الخميس، الصحفيةالتي وافتها المنية بعد مسيرة مهنية وُصفت بالثرية في مجالات العطاء والالتزام الصحفي.واستعرضت النقابة في بيانها أبرز إسهامات الفقيدة في الحقل الإعلامي، مشيرة إلى عملها لسنوات على المستوى الوطني قبل التحاقها سنة 2008 كمراسلة لمجلةفي تونس، حيث واكبت أهم التحولات السياسية والاقتصادية والثقافية في البلاد، كما امتد نشاطها الصحفي ليشمل ليبيا وإيطاليا.وأشادت النقابة بدورها في تكوين أجيال من الصحفيين بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والوطنية، إضافة إلى دفاعها عن قضايا النوع الاجتماعي والهجرة والإدماج.واستحضرت خصال الراحلة وما عُرفت به من التزام مهني وأخلاقي، معتبرة أن رحيلها يمثل خسارة فادحة للأسرة الصحفية وللمشهد الإعلامي في تونس.وتقدمت النقابة، بهذه المناسبة الأليمة، بأحرّ التعازي إلى عائلة الفقيدة وزملائها وأصدقائها، راجية من الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها جميل الصبر والسلوان.