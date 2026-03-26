Babnet   Latest update 16:15 Tunis

نقابة الصحفيين تنعى فريدة الدهماني وتؤكد خسارة الساحة الإعلامية لاسم مهني بارز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c5435ba13f76.06378968_gpefhljonmkqi.jpg>
Publié le Jeudi 26 Mars 2026 - 15:27
      


نعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الخميس، الصحفية فريدة الدهماني التي وافتها المنية بعد مسيرة مهنية وُصفت بالثرية في مجالات العطاء والالتزام الصحفي.


واستعرضت النقابة في بيانها أبرز إسهامات الفقيدة في الحقل الإعلامي، مشيرة إلى عملها لسنوات على المستوى الوطني قبل التحاقها سنة 2008 كمراسلة لمجلة "جون أفريك" في تونس، حيث واكبت أهم التحولات السياسية والاقتصادية والثقافية في البلاد، كما امتد نشاطها الصحفي ليشمل ليبيا وإيطاليا.


وأشادت النقابة بدورها في تكوين أجيال من الصحفيين بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والوطنية، إضافة إلى دفاعها عن قضايا النوع الاجتماعي والهجرة والإدماج.

واستحضرت خصال الراحلة وما عُرفت به من التزام مهني وأخلاقي، معتبرة أن رحيلها يمثل خسارة فادحة للأسرة الصحفية وللمشهد الإعلامي في تونس.

وتقدمت النقابة، بهذه المناسبة الأليمة، بأحرّ التعازي إلى عائلة الفقيدة وزملائها وأصدقائها، راجية من الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها جميل الصبر والسلوان.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326214

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 26 مارس 2026 | 7 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:05
18:38
15:55
12:32
06:14
04:47
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet15°
14° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-8
15°-7
17°-6
16°-7
16°-8
  • Avoirs en devises 25119,2
  • (25/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38772 DT
  • (25/03)
  • 1 $ = 2,91843 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/03)     2012,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/03)   28492 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All radio
Babnet

مقالات رأي >>