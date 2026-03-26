سليانة: تقدّم عدد من المشاريع المنجزة في إطار البرنامج التكميلي لمشاريع التنمية المندمجة بنسب متفاوتة

تشهد عدد من المشاريع المنجزة في إطار البرنامج التكميلي لمشاريع التنمية المندمجة بعدد من معتمديات ولاية سليانة تقدما بنسب متفاوتة وهي بقيمة اعتمادات جملية تقدر ب19.600 مليون دينار وتشمل خاصة تزويد عدد من المناطق بالماء الصالح للشرب وتهيئة عدد من الطرقات والمسالك الريفية.وبين المنسق الجهوي لمشاريع التنمية المندمجة بولاية سليانة كمال الصادقي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ نسبة تقدم أشغال بناء سور للمحل الصناعي بالروحية بلغت 90 بالمائة، كما تقدمت أشغال تزويد منطقتي المساهلة والرحامنة بالروحية بالماء الصالح للشرب بنسبة 95 بالمائة لفائدة 157 عائلة، ويتم حاليا عرض ملف مشروع تزويد منطقة أولاد زيتون بالروحية بالماء الصالح للشرب على لجنة الصفقات لإعادة طلب العروض لفائدة 110 عائلات.وأضاف الصادقي أنّ نسبة تقدم أشغال تهيئة وتعبيد المسلك الفلاحي سد النشم بمعتمدية بورويس على طول 4.9 كم بلغت 5 بالمائة وتقدمت أشغال تزويد 22 عائلة بالماء الصالح للشرب بحي الحياة بمعتمدية بورويس بنسبة 80 بالمائة وسيتم اعداد ملف الصفقة المتعلقة بمشاريع تهيئة معبر الخشبة واتمام تهيئة وتعبيد مسلك العالية ومسلك أولاد عمر بمعتمدية الكريب.وأشار ذات المصدر الى تقدم أشغال تهيئة الحي الشعبي بوجليدة بمعتمدية العروسة بنسبة 20 بالمائة ويشمل المشروع تهيئة وتعبيد الطرقات والأرصفة وتصريف المياه المستعملة وتمديد شبكة الماء الصالح للشرب، وذكر أن نسبة تقدم أشغال تزويد دوار الخروبي بمعتمدية سليانة الجنوبية بالماء الصالح للشرب عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لفائدة 15 عائلة بلغت 20 بالمائة.وصرح المسؤول بأن نسبة تقدم أشغال تزويد عدد من التجمعات السكنية (مديونة والمفتاحية) بمعتمدية مكثر بالماء الصالح للشرب، بلغت 90 بالمائة.