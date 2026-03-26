كأس تونس: سحب قرعة الدور ثمن النهائي يوم 29 مارس
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أنّ عملية سحب قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس تونس للأكابر للموسم الرياضي 2025-2026 ستُجرى يوم الأحد 29 مارس الجاري، وذلك خلال حصة “الأحد الرياضي” على القناة الوطنية.
ومن المنتظر أن يُستكمل عقد الفرق المتأهلة إلى هذا الدور يوم السبت المقبل، عقب المباراة التي ستجمع وداد الحامة وضيفه الترجي الرياضي انطلاقاً من الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.
الفرق المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي* جندوبة الرياضية
* النادي البنزرتي
* مستقبل سليمان
* الأولمبي الباجي
* الاتحاد المنستيري
* النادي الصفاقسي
* هلال مساكن
* شبيبة العمران
* نجم المتلوي
* النجم الساحلي
* الترجي الجرجيسي
* تقدم ساقية الدائر
* بعث بوحجلة
* الملعب القابسي
* الاتحاد الرياضي باجيم جربة
وسيتم التعرف على آخر المتأهلين إثر المباراة المؤجلة، قبل إجراء القرعة التي ستحدد مواجهات الدور المقبل من المسابقة.
