كأس تونس: سحب قرعة الدور ثمن النهائي يوم 29 مارس

الفرق المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي



أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أنّستُجرى يوم الأحد 29 مارس الجاري، وذلك خلال حصةعلى القناة الوطنية.ومن المنتظر أن يُستكمل عقد الفرق المتأهلة إلى هذا الدور يوم السبت المقبل، عقب المباراة التي ستجمعانطلاقاً من الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.* جندوبة الرياضية* النادي البنزرتي* مستقبل سليمان* الأولمبي الباجي* الاتحاد المنستيري* النادي الصفاقسي* هلال مساكن* شبيبة العمران* نجم المتلوي* النجم الساحلي* الترجي الجرجيسي* تقدم ساقية الدائر* بعث بوحجلة* الملعب القابسي* الاتحاد الرياضي باجيم جربةوسيتم التعرف علىإثر المباراة المؤجلة، قبل إجراء القرعة التي ستحدد مواجهات الدور المقبل من المسابقة.