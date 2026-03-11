قفصة: استكمال أشغال تهيئة وتهذيب قاعتي العمليات بقسمي الجراحة العامة وجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بالمتلوي

استكملت أشغال تهيئة وتهذيب قاعتي العمليات بقسمي الجراحة العامة وجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بالمتلوي من ولاية قفصة، بكلفة مالية جملية تقدر بـ116 الف دينار، وفق مدير المستشفى خالد جديدي.وأضاف جديدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ اشغال تهيئة وتهذيب قاعتي العمليات شملت تغيير الأبواب، وتجديد الأرضية، وطلاء الاسطح، بما سيمكن من توفير ظروف أحسن، وتجويد الخدمات الصحية المقدّمة للمواطن، بعد أن كانت وضعية القسمين لاتستجيب لشروط حفظ الصحة، وفق تأكيده.واشار إلى أنه تم قبل 3 أشهر توفير طاولة لقسم جراحة العظام بقيمة مالية 200 الف دينار، كما تعزّزت الموارد البشرية للمستشفى بتعيين طبيب في اختصاص جراحة الصدر والرئتين، في انتظار توفير التجهيزات اللازمة بهذا القسم بما سيساهم في الإشعاع على المعتمديات المجاورة (الرديف وام العرايس)، وتوفير خدمات صحية لمتساكنيها.