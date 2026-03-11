Babnet   Latest update 22:03 Tunis

قفصة: استكمال أشغال تهيئة وتهذيب قاعتي العمليات بقسمي الجراحة العامة وجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بالمتلوي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b1cee38a7757.22119276_hpomgfleiqjnk.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Mars 2026 - 21:19 قراءة: 0 د, 35 ث
      
 استكملت أشغال تهيئة وتهذيب قاعتي العمليات بقسمي الجراحة العامة وجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بالمتلوي من ولاية قفصة، بكلفة مالية جملية تقدر بـ116 الف دينار، وفق مدير المستشفى خالد جديدي.

وأضاف جديدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ اشغال تهيئة وتهذيب قاعتي العمليات شملت تغيير الأبواب، وتجديد الأرضية، وطلاء الاسطح، بما سيمكن من توفير ظروف أحسن، وتجويد الخدمات الصحية المقدّمة للمواطن، بعد أن كانت وضعية القسمين لاتستجيب لشروط حفظ الصحة، وفق تأكيده.

واشار إلى أنه تم  قبل 3 أشهر  توفير طاولة لقسم جراحة العظام بقيمة مالية 200 الف دينار، كما تعزّزت الموارد البشرية للمستشفى بتعيين طبيب في اختصاص جراحة الصدر والرئتين، في انتظار توفير التجهيزات اللازمة بهذا القسم بما سيساهم في الإشعاع على المعتمديات المجاورة (الرديف وام العرايس)، وتوفير خدمات صحية لمتساكنيها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325230

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 11 مارس 2026 | 21 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:51
18:25
15:49
12:36
06:36
05:10
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet20°
15° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-10
20°-9
18°-9
20°-8
14°-7
  • Avoirs en devises 25264,4
  • (11/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,40162 DT
  • (11/03)
  • 1 $ = 2,92239 DT
  • Solde Compte du Trésor     (10/03)     1368,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (10/03)   27924 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>