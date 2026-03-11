Babnet   Latest update 22:03 Tunis

كاتب الدّولة لدى وزير الشّؤون الخارجيّة يلتقي سفيرة المانيا بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b1cd631140a2.45688764_fpihjmgknloeq.jpg>
Publié le Mercredi 11 Mars 2026
      
استقبل كاتب الدّولة لدى وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، محمّد بن عيّاد،  اليوم الاربعاء، بمقرّ الوزارة، سفيرة جمهوريّة ألمانيا الاتحاديّة بتونس، اليزابيث فولبرز، والّتي كانت مصحوبة المستشار السّياسي بالسّفارة.

وحسب بلاغ إعلامي، شدّد كاتب الدولة على أهمّية الإعداد الجيّد للاستحقاقات الثنائيّة المُبرمجة خلال السنة الجارية، والتي ستكون محطّات هامّة لتعزيز ديناميكية التشاور السياسي، ولتدعيم الشّراكة المُثمرة بين البلدين.


وتم خلال اللقاء التذكير بمتانة العلاقات التي تربط تونس وألمانيا، والتأكيد على الحرص المُشترك على مزيد تطويرها في كنف الاحترام المتبادل وفي إطار شراكة تعود بالفائدة للطرفين، سيّما وأن البلدين يحتفيان هذه السنة بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.


من جهة أخرى، تم استعراض الأوضاع الاقليميّة الرّاهنة، والتأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العمل متعدّد الأطراف ضمن المنظومة الأمميّة، من أجل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسّلم الدوليين، وترسيخ مقاربات التّعاون لمواجهة التحدّيات المشتركة.
.

