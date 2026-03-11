وزير الخارجية: إعادة أكثر من 21 ألف مهاجر غير نظامي في إطار برنامج العودة الطوعية
أفاد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بأن برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء مكّن من إعادة أكثر من 21 ألف مهاجر إلى بلدانهم خلال السنوات الأربع الماضية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد 07/2026 ووضع الجالية التونسية بمنطقة الشرق الأوسط، أن السلطات التونسية أعادت 1614 مهاجرا سنة 2022 و2557 مهاجرا سنة 2023، قبل أن يرتفع العدد إلى 7250 مهاجرا سنة 2024 و8853 مهاجرا سنة 2025.
وأضاف أن البرنامج مكّن منذ بداية السنة الحالية من إعادة 1262 مهاجرا إلى أوطانهم، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إعادة 10 آلاف مهاجر إضافي قبل نهاية السنة.
وأكد النفطي أن جهود الدبلوماسية التونسية، بالتنسيق مع الدول الراعية والمنظمات الدولية، ساهمت في تأمين عودة أعداد هامة من المهاجرين بشكل آمن ومنظم، في إطار برنامج يشمل إعادة التأهيل والإدماج في بلدانهم الأصلية.
كما شدد على أن السلطات التونسية لم تسجل إلى حد الآن عودة أي مهاجر غير نظامي إلى تونس بعد ترحيله في إطار هذا البرنامج.
