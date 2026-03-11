Babnet   Latest update 19:12 Tunis

تضرر 17 منشأة أمريكية على الأقل جراء الضربات الإيرانية المضادة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a44ee3b86c38.02630612_hjignlfmkpqoe.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Mars 2026 - 17:53 قراءة: 0 د, 51 ث
      
ألحقت الضربات الإيرانية المضادة أضرارا بأكثر من 17 منشأة عسكرية أمريكية وغيرها في الشرق الأوسط، بحسب ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، التي حللت صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وتصريحات مسؤولين أمريكيين وتقارير وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيران أطلقت آلاف الصواريخ والطائرات المسيّرة، ورغم ادعاء المسؤولين الأمريكيين اعتراض معظمها، إلا أن "نحو نصف القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة" تضررت. كما تعرضت قواعد في البحرين والأردن وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للهجوم، وكانت رادارات منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية "ثاد" من بين الخسائر الأكثر تكلفة، بحسب الصحيفة. وبالإضافة إلى القواعد العسكرية الأمريكية، تعرضت البعثات الدبلوماسية الأمريكية في العراق والكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للهجوم أيضا، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".


وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال محادثة مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بأن إيران ستواصل ضرب القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط التي تُستخدم لشنّ هجمات على الأراضي الإيرانية. وأشار بزشكيان إلى أن إيران لا تنوي مهاجمة دول المنطقة أو الدخول في صراع معها.
