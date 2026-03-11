بطولة النخبة لكرة اليد: الترجي يفوز على النجم الساحلي في مباراة مستكملة
فاز الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم الأربعاء على النجم الرياضي الساحلي بنتيجة 26-17 في المباراة التي تقرر استكمالها ضمن الجولة الثانية من منافسات مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، والتي احتضنتها قاعة الزواوي بالعاصمة.
وكانت الرابطة الوطنية لكرة اليد قد قررت يوم الجمعة الماضي إعادة تعيين المباراة واستكمالها بداية من الدقيقة 20 و50 ثانية، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم النجم الساحلي (8-6).
كما تقرر تسليط عقوبة اللعب دون حضور الجمهور على الترجي الرياضي لمباراة واحدة، مع خطية مالية قدرها 1500 دينار بسبب العود.
يُذكر أن اللقاء الذي جرى يوم 28 فيفري الماضي بقاعة الزواوي توقف إثر إلقاء مقذوفات ومفرقعات نارية على أرضية الملعب وبنك الفريق الزائر، إضافة إلى هتافات غير رياضية صادرة عن الجماهير، وفق بيان الرابطة.
الترتيب* النادي الإفريقي: 15 نقطة (3 مباريات)
* الترجي الرياضي: 13 نقطة (3 مباريات)
* نادي ساقية الزيت: 8 نقاط (3 مباريات)
* النجم الساحلي: 7 نقاط (3 مباريات)
* نادي كرة اليد بجمال: 3 نقاط (3 مباريات)
* سبورتينغ المكنين: 3 نقاط (3 مباريات)
وكانت الرابطة الوطنية لكرة اليد قد قررت يوم الجمعة الماضي إعادة تعيين المباراة واستكمالها بداية من الدقيقة 20 و50 ثانية، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم النجم الساحلي (8-6).
كما تقرر تسليط عقوبة اللعب دون حضور الجمهور على الترجي الرياضي لمباراة واحدة، مع خطية مالية قدرها 1500 دينار بسبب العود.
يُذكر أن اللقاء الذي جرى يوم 28 فيفري الماضي بقاعة الزواوي توقف إثر إلقاء مقذوفات ومفرقعات نارية على أرضية الملعب وبنك الفريق الزائر، إضافة إلى هتافات غير رياضية صادرة عن الجماهير، وفق بيان الرابطة.
الترتيب* النادي الإفريقي: 15 نقطة (3 مباريات)
* الترجي الرياضي: 13 نقطة (3 مباريات)
* نادي ساقية الزيت: 8 نقاط (3 مباريات)
* النجم الساحلي: 7 نقاط (3 مباريات)
* نادي كرة اليد بجمال: 3 نقاط (3 مباريات)
* سبورتينغ المكنين: 3 نقاط (3 مباريات)
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325217