ضبط كميات متفاوتة من المخدرات خلال عمليات أمنية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b19bc251f8a3.31175776_okqgefnihmljp.jpg>
Publié le Mercredi 11 Mars 2026 - 17:40
      
أسفرت العمليات الامنية الخاصة بمكافحة جريمة ترويج المخدرات عن ضبط كميات منها وإيقاف أفراد كانوا ضالعين في تلك الجرائم، وذلك وفق بلاغ للادارة العامة للأمن الوطني، اليوم الاربعاء.

وجرت تلك العمليات الامنية، حسب البلاغ، خلال الفترة الممتدة من 1 الى 10 مارس الجاري وشاركت فيها وحدات لمكافحة المخدرات من تونس العاصمة و الكاف و قفصة وأسفرت عن ضبط كميات متفاوتة من المواد والأقراص المخدرة والمتمثلة في 36.558 كلغ و463 قطعة من مخدر القنب الهندي و 243 غ من مخدر الكوكايين و غرام واحد من الهيروين و 11.377 قرصا مخدرا وإيقاف العناصر الضالعة فيها دون تحديد عددهم .


وتم خلال تلك العمليات حجز مبالغ مالية متفاوتة، قالت إدارة الأمن إنها متأتية من عائدات الترويج، كما تم أيضا حجز عدد من الدراجات النارية والسيارات والهواتف الجوالة الذكية المستعملة في غرض توريج تلك الآفات.


وجددت الادارة العامة للامن الوطني الدعوة إلى تضافر كافة الجهود للقضاء على هذه الآفة وتحصين المجتمع من مخاطرها.
.

