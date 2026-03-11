افتتاح مركز "الأمل" لعلاج الإدمان بجبل الوسط بزغوان بعد تجديده وإعادة تهيئته

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس عن تدشين مركز "الأمل" لعلاج الإدمان بجبل الوسط بولاية زغوان بعد تجديده وإعادة تهيئته، بالشراكة مع وزارة الصحة، في خطوة تهدف لتعزيز البنية التحتية الصحية وتوسيع الوصول إلى خدمات صحية ذات جودة للمواطنين.وشملت أشغال التجديد، وفق بلاغ للمنظمة، المرافق الأساسية بهذا المركز بما في ذلك الاستقبال والمكاتب والمطابخ وملعب كرة القدم، إضافة إلى توفير المعدات اللازمة للعمل اليومي، وذلك بتمويل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي.وتتيح هذه التحسينات تقديم خدمات طبية عالية الجودة، وضمان ظروف استقبال أفضل للمرضى، مع دعم التدخلات العلاجية التي تعزز استقلالية المرضى وتعافيهم، وفق المنظمة.وفي السياق، أكد المدير العام للصحة بوزارة الصحة وليد نعيجة أن "تجديد مركز الأمل يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة النظام الصحي على تقديم خدمات فعالة وعالية الجودة"، موضحا أن المبادرة تعكس التزام الوزارة بتحسين البنية التحتية الصحية وتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية في مختلف الجهات.من جانبها، قالت نائبة رئيس البعثة بالمنظمة الدولية للهجرة بتونس سيسيل ريون إن "تدشين مركز الأمل يجسد التزام الشركاء الدوليين والمحليين بتطوير نظام صحي أكثر مرونة وشمولية ويضمن إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية لجميع المجتمعات في تونس".