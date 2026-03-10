ثلاثة أفلام تونسية في مسابقات الدورة 16 لمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد عن برنامج الأفلام المشاركة في دورته السادسة عشرة المقرر تنظيمها من 10 إلى 16 أفريل 2026.وتسجل السينما التونسية حضورها في هذه الدورة من خلال 3 أفلام موزعة على مسابقات المهرجان المختلفة. إذ يشارك فيلم "وين ياخذنا الريح" للمخرجة آمال قلاتي في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بينما يشارك فيلم "تونس برلين" لنضال قيقة في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة. كما يشارك فيلم "سالوبات" للمخرجة فريال بن بوبكر في مسابقة الأفلام القصيرة.ويضم البرنامج المعلن للمهرجان 39 فيلما، من بينها 22 فيلما طويلا و17 فيلما قصيرا تمثل إنتاجات من 14 دولة عربية، بالإضافة إلى شراكات إنتاجية مع 14 دولة أجنبية .وتتوزع الأفلام على أقسام المهرجان المختلفة، حيث تضم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 10 أفلام فيما تشمل مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة 7 أفلام. وتضم مسابقة الأفلام القصيرة 11 فيلما. كما يتضمن البرنامج فيلمين ضمن برنامج "ليالي عربية" وفيلما واحدا في قسم "عروض خاصة" وفيلمين في عروض المدارس و5 أفلام ضمن برنامج "أصوات من السويد"، إلى جانب فيلم واحد في برنامج أفلام الأسرة.جدير بالذكر أن مهرجان مالمو للسينما العربية تأسس سنة 2011، ويُعد من أبرز التظاهرات السينمائية المخصصة للسينما العربية في أوروبا، حيث يوفر منصة لعرض الأفلام العربية وتنظيم أنشطة مهنية وثقافية تهدف إلى تعزيز التواصل بين صناع السينما العرب ونظرائهم الدوليين، فضلا عن دعم التعاون بين صناعات السينما العربية والإسكندنافية.