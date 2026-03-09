Babnet   Latest update 13:12 Tunis

الكرة الطائرة - لجنة الاستئناف تثبت قرار اعادة مباراة النجم الساحلي والترجي الرياضي دون حضور جمهور

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69aeb2aac433f3.87829195_lgqnjeiokhmfp.jpg>
Publié le Lundi 09 Mars 2026 - 12:43
      
علمت وكالة تونس افريقيا للانباء من مصدر مطلع ان لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية للكرة الطائرة ثبتت القرار المتعلق باعادة مباراة النجم الساحلي والترجي الرياضي دون حضور جمهور وذلك لحساب الجولة الرابعة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ".
وسيتم إعادة تعيين موعد إعادة المباراة لاحقا.
يذكر أن الجامعة كانت قررت في وقت سابق إعادة المباراة دون حضور جمهور وبنفس قائمة اللاعبين.

وكانت المباراة التي دارت يوم 14 فيفري الماضي توقفت على تقدم النجم الساحلي بشوطين مقابل شوط في الوقت الذي كان فيه الترجي الرياضي متفوقا في الشوط الرابع 20-19.
وانسحب الترجي الرياضي من المباراة بعد أن أفاد مسؤولوه بأن لاعبه محمد بن يوسف تعرض لإصابة بإحدى المقذوفات من المدرجات ما استوجب نقله إلى إحدى المصحات وهو ما نفاه النجم الساحلي معتبرا أن المقابلة جرت في أجواء تنافسية عادية.
