الرابطة الثانية: محرز الميلادي يخلف محمد السويحلي في تدريب جمعية مقرين الرياضية

أكّد الحبيب الصباحي، كاتب عام جمعية مقرين الرياضية المنتمية الى المجمموعة الاولى للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التوصّل الى اتفاق رسمي مع المدرب محرز الميلادي للإشراف على حظوظ فريق الأكابر في المرحلة القادمة من الموسم الرياضي الجاري.وأوضح الصباحي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، ان الميلادي سيخلف محمد السويحلي في تدريب الفريق، مشيرا الى انه تقرر الإبقاء على بقية أعضاء الاطار الفني المرافق المتكون من المدرب المساعد عمر الاحمر ومدرب الحراس عادل منصور والمعد البدني هيثم عبيد.وكان خالد المليتي قد اشرف في بداية الموسم الجاري على تدريب جمعية مقرين الرياضية التي تحتل المركز التاسع في البطولة برصيد 22 نقطة الى حدود الجولة التاسعة عشرة، من ستّة انتصارات وأربعة تعادلات وتسع هزائم.وختم الصباحي ان المصافحة الأولى لمحرز الميلادي مع اللاعبين ستكون خلال الحصة التدريبية المقررة مساء اليوم الاثنين.يذكر ان الميلادي أشرف خلال الموسم الجاري على تدريب اولمبيك سيدي بوزيد (المجموعة الثانية للرابطة المحترفة الثانية) في تجربة خاطفة.