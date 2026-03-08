Babnet   Latest update 10:42 Tunis

ارتفاع المخالفات الاقتصادية بنسبة 5ر7 بالمائة في النصف الاول من شهر رمضان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfc97d5e5ed8.80769537_nohqglpifkjme.jpg>
Publié le Dimanche 08 Mars 2026 - 09:59
      
افادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ حصيلة  نشاطها الرقابي، عن تسجيل 11282 مخالفة اقتصادية خلال الفترة الممتدة من 1 الى 16 رمضان من سنة 2026.

وتكشف الارقام عن زيادة في عدد المخالفات بنسبة 5ر7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من رمضان 2025 التي شهدت تسجيل 10496 مخالفة.


وقد جاءت هذه النتائج اثر تنفيذ 56924 زيارة رقابية ميدانية شملت مختلف المحلات التجارية ونقاط البيع بالجملة والتفصيل. وتوزعت هذه التدخلات على 2489  منطقة تدخل في مختلف انحاء الجمهورية.


وتندرج هذه الحصيلة ضمن استراتيجية الوزارة الرامية الى تشديد الرقابة على الاسعار ومكافحة مظاهر الاحتكار والمضاربة بما يمكن من تأمين التزويد بالمواد الاساسية خلال شهر رمضان.
الأحد 08 مارس 2026 | 18 رمضان 1447
