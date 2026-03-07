وزير التشغيل والتكوين المهني : إحداث اختصاصات تكوينية جديدة في مجال ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة

أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني بأنه تم إحداث اختصاصات تكوينية جديدة في مجال ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة.وبيّن الوزير، في إجابة عن سؤال كتابي للنّائب بمجلس نواب الشعب سامي الحاج عمر بشأن إحداث شعبة جديدة في اختصاص تشخيص السيارات الكهربائية والهجينة وصيانتها، أنّ الاختصاصات تتمثّل في مؤهل التقني السامي بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين ومؤهل التقني المهني بمركز التكوين والتدريب المهني بباجة.ويعمل المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين حاليا على إعداد البرامج على أن يتم تعميم هذه الاختصاصات بمراكز التكوين المهني التي تؤمن التكوين في قطاع ميكانيك وكهرباء السيارات، حسب إجابة الوزارة.