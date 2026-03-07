المنستير: مهرجان ليالي المدينة ببني حسان من 12 إلى 15 مارس الجاري

تنظم دار الثقافة بني حسان من 12 إلى 15 مارس الجاري مهرجان ليالي المدينة ببني حسان.وتفتتح التظاهرة يوم الخميس 12 مارس بفضاء دار الثقافة بني حسان معرضين فنيين يتمثلان في معرض " فن الكاريكاتير " لرواد نادي الفنون التشكيلية تأطير الأستاذة إيمان الباهي ومعرض فن الكاريكاتير بالذكاء الإصطناعي للأستاذ علاء الدين ساسي إضافة إلى عرض صوفي بعنوان " المدح " لمجموعة النجاح بقيادة الفنان سعيد الهذيلي.أما يوم الجمعة 13 مارس فسيتم بفضاء دار الثقافة بني حسان عرض مسرحية كوميدية للأطفال بعنوان " السنافر " لجمعية إبداع للمسرح والفنون بالمنستير.ويكون الجمهور يوم السبت 14 مارس بوسط مدينة بني حسان ( مقهى الضاوي) مع عرض صوفي بعنوان " أهل المقام " لجمعية السلام للإنشاد بقيادة الفنان محمد بن هنية.أما في سهرة الأحد 15 مارس بوسط مدينة بني حسان ( مقهى الضاوي) فتنتظم سهرة في الشعر الشعبي الفكاهي للشعراء " محمد بوغطاس ومبروك عبد المولى والطيب العميمي وخالد الضيف تتخللها فقرة لعبة أمثال شعبية .كما تتضمن التظاهرة نشاطا افتراضيا بالشراكة مع دار الشباب يتمثل في مسلسل إذاعي كوميدي بعنوان " كان يا مكان في رمضان " يعرض طيلة شهر رمضان كل نهاية أسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي، نص وإخراج الأستاذ علاء الدين ساسي وتنسيق فني للأساتذة خولة بن رحمة ونورهان الغريب وتقني صوت معز ساسي.