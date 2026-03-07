المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون " بيت الحكمة" ينظم يوما دراسيا حول "المالية الاسلامية...الواقع والآفاق " يوم 30 مارس 2026

ينظم قسم الدراسات الاسلامية بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة " يوما دراسيا حول " المالية الاسلامية...الواقع والآفاق "، يوم الاثنين 30 مارس 2026 بقصر المجمعويندرج هذا اليوم في اطار سلسلة اللقاءات والندوات والورشات والايام الدراسية حول القضايا الدينية والاقتصادية والحضارية المختلفة.ويهدف اللقاء إلى مناقشة القضايا الاقتصادية والمالية من منظور إسلامي، ضمن أنشطة المجمع الرامية لدعم البحث العلمي والآداب والثقافة والتراث.ويتضمن البرنامج مداخلات حول "نشأة المالية الاسلامية ..الاهداف الكبرى وخصوصياتها والمعاملات البنكية المميزة لها" و "التجارب العملية للمالية الاسلامية في تونس وخارجها ..عرضا ونقدا" و"التكوين الجامعي والبحثي في مستوى الاجازة والماجستير والدكتوراه".المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" هو مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وثقافية، تأسست عام 1983. وتعمل على تعزيز الإشعاع الثقافي التونسي وتجميع العلماء والباحثين لتطوير البحث في مجالات العلوم والآداب والفنون واثراء اللغة العربية وتطويرها الى جانب العناية بالتراث و تشجيع الإبداع ونشر المؤلفات.ومن مهامه، أيضا، تنظيم عديد الانشطة على غرار الندوات والمحاضرات والأيام الدراسية حول القضايا الفكرية والدينية والاقتصادية.