تواصل عمليات التمشيط والبحث عن 6 بحارة مفقودين قبالة شواطئ قليبية

تواصل الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الحرس البحري بقليبية من ولاية نابل، بالاستعانة بمروحية تابعة لوزارة الدفاع، عملية التمشيط والبحث عن 6 بحارة مفقودين كانوا على متن مركب صيد غادر ميناء قليبية منذ 24 فيفري الفارط، وفق ما ذكره مصدر أمني مسؤول، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء.وأضاف المصدر ذاته، اليوم السبت، أن مختلف الوحدات الأمنية تواصل منذ بداية الأسبوع الجاري عملية التمشيط في عرض البحر، وقد تم خلال الأيام الثلاثة الأخيرة الاستعانة بمروحية تابعة لوزارة الدفاع لتنفيذ عمليات تمشيط جوي في المنطقة البحرية المرجح وجود مركب البحارة المفقودين فيها.وتجدر الإشارة الى ان الوحدات البحرية قد شرعت في عمليات البحث منذ غرة مارس الجاري، على إثر تلقي بلاغ يفيد بفقدان مركب صيد في عمق البحر على متنه ستة بحارة.