Babnet   Latest update 17:55 Tunis

تواصل عمليات التمشيط والبحث عن 6 بحارة مفقودين قبالة شواطئ قليبية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/Garde-nationale-maritime-.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 07 Mars 2026 - 15:18 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تواصل الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الحرس البحري بقليبية من ولاية نابل، بالاستعانة بمروحية تابعة لوزارة الدفاع، عملية التمشيط والبحث عن 6 بحارة مفقودين كانوا على متن مركب صيد غادر ميناء قليبية منذ 24 فيفري الفارط، وفق ما ذكره مصدر أمني مسؤول، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء.

وأضاف المصدر ذاته، اليوم السبت، أن مختلف الوحدات الأمنية تواصل منذ بداية الأسبوع الجاري عملية التمشيط في عرض البحر، وقد تم خلال الأيام الثلاثة الأخيرة الاستعانة بمروحية تابعة لوزارة الدفاع لتنفيذ عمليات تمشيط جوي في المنطقة البحرية المرجح وجود مركب البحارة المفقودين فيها.  


وتجدر الإشارة الى ان الوحدات البحرية قد شرعت في عمليات البحث منذ غرة مارس الجاري، على إثر تلقي بلاغ يفيد بفقدان مركب صيد في عمق البحر على متنه ستة بحارة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324957

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 07 مارس 2026 | 17 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:47
18:21
15:47
12:37
06:42
05:16
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet22°
18° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-11
21°-11
20°-11
19°-11
19°-10
  • Avoirs en devises 25184,0
  • (06/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38320 DT
  • (06/03)
  • 1 $ = 2,92102 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/03)     1092,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/03)   27848 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:55 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>