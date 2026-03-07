Babnet   Latest update 14:43 Tunis

نسيج وملابس: صادرات تونس تجاوزت 9 مليار دينار سنة 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6304bb07f3af76.76124762_qhnkeimpfljog.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 07 Mars 2026 - 13:47 قراءة: 1 د, 38 ث
      
أعلنت الجامعة التونسية للنسيج والملابس أن صادرات تونس من قطاع النسيج والملابس تجاوزت 9 مليارات دينار خلال سنة 2025، وهو ما يعكس قدرة هذا القطاع الصناعي على الصمود والمحافظة على تنافسيته في الأسواق الدولية رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.

وأوضحت الجامعة أن هذا المستوى من الصادرات، القريب من الأرقام المسجلة منذ سنة 2022، لا يشمل مبيعات شركات النسيج التي تزود قطاعي السيارات والطيران، والتي تقدر بدورها بأكثر من 2.2 مليار دينار.


صمود رغم التوترات العالمية

ووفق معطيات القطاع، تمكنت الصادرات التونسية من الحفاظ على مستوى مرتفع رغم التوترات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة في عدد من مناطق العالم، إضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراجع القدرة الشرائية في عدة أسواق غربية.


كما يواجه القطاع منافسة قوية من بلدان ذات كلفة إنتاج منخفضة سواء من حيث الطاقة أو اليد العاملة، وهو ما يفرض تحديات إضافية أمام المؤسسات التونسية.

نمو في النسيج التقني والمنتجات عالية القيمة

وسجلت عدة فروع في القطاع نموا ملحوظا، خاصة في مجالات:

* النسيج التقني
* الملابس الوظيفية وعالية الأداء
* منتجات الموضة الراقية والفاخرة
* الملابس المهنية
* الأزياء التقنية ذات القيمة المضافة العالية

في المقابل، تأثرت بعض القطاعات الأخرى بتقلبات الطلب والمنافسة الدولية، لا سيما منتجات الجينز والملابس الداخلية النسائية وملابس السباحة.

دعوة لتعزيز التنافسية

وشدد مهنيّو القطاع على ضرورة مواصلة الإصلاحات والإجراءات الداعمة للتنافسية، خاصة عبر التكيف مع اتفاقيات الشراكة الأورو-متوسطية والسياسات الجمركية الأمريكية، إضافة إلى العمل على حماية مواطن الشغل والقيمة المضافة في الصادرات.

كما دعوا إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وإرساء نظام جبائي أكثر ملاءمة للمصدرين، إلى جانب تعزيز القدرات في مجالات التصميم والإبداع والبحث والابتكار.

تحديث الصناعة وتعزيز علامة "صنع في تونس"

وأكدت الجامعة أهمية تكثيف الاستثمارات في التكنولوجيا والمكننة والرقمنة، إلى جانب إرساء ميثاق للإنعاش والارتقاء بالقيمة بالتعاون بين السلطات العمومية والجامعة التونسية للنسيج والملابس والشركاء الماليين.

ويهدف هذا التوجه إلى تحديث الصناعة النسيجية وتعزيز استدامتها وتحسين صورة علامة "صنع في تونس" في الأسواق العالمية.

ويظل قطاع النسيج والملابس أحد أهم ركائز الاقتصاد التونسي، حيث يعتمد مستقبله على تعزيز قدرته التنافسية وتهيئة مناخ ثقة يشجع الاستثمار والابتكار.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324948

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 07 مارس 2026 | 17 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:47
18:21
15:47
12:37
06:42
05:16
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet21°
20° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-11
21°-11
20°-11
19°-11
19°-10
  • Avoirs en devises 25184,0
  • (06/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38320 DT
  • (06/03)
  • 1 $ = 2,92102 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/03)     1092,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/03)   27848 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:43 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>