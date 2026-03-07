وزارة الداخلية: تسجيل 14 ألفا و300 قضية مخدرات في تونس خلال سنة 2025
أفادت وزارة الداخلية بأن الوحدات الأمنية سجلت خلال سنة 2025 ما مجموعه 181 ألفا و998 قضية عدلية، أسفرت عن إيقاف 69 ألفا و164 شخصا، من بينها 14 ألفا و300 قضية مخدرات.
وأوضحت الوزارة، في إحصائيات حديثة حول المجهودات الأمنية في مكافحة الجريمة والتصدي للعمليات الإرهابية، أن قضايا المخدرات المسجلة خلال السنة ذاتها أدت إلى إيقاف 20 ألفا و289 شخصا.
كما أسفرت العمليات الأمنية عن حجز كميات مختلفة من المواد المخدرة، تمثلت أساسا في 408 آلاف و270 كلغ من القنب الهندي، و479 ألفا و830 قرصا مخدرا، إضافة إلى 146 ألفا و767.75 غراما من مخدر الكوكايين و751.25 غراما من مخدر الهيروين.
حملات أمنية مكثفةوأكدت الوزارة أن مختلف الوحدات الأمنية عملت على التقليص من معدلات الجريمة وحماية الممتلكات العامة والخاصة، من خلال سرعة الاستجابة لطلبات النجدة وتكثيف العمل الميداني.
وفي هذا الإطار، تم تنفيذ 132 ألف حملة أمنية شملت محيط المؤسسات الحيوية والحساسة ومحطات النقل العمومي والمؤسسات التربوية والجامعية، وأسفرت عن إيقاف أكثر من 217 ألف شخص مفتش عنهم.
التركيز على الجرائم الخطيرةوأشارت وزارة الداخلية إلى أن الجهود الأمنية ركزت بصفة خاصة على مكافحة الظواهر الإجرامية الخطيرة، على غرار البراكاجات والعنف والسرقات وتجارة المخدرات والجرائم المالية، إضافة إلى مكافحة الرهان الرياضي غير القانوني.
كما تم تعزيز التواجد الأمني خاصة داخل الأحياء الشعبية وخلال فترات الليل وعطلات نهاية الأسبوع، عبر تكثيف الدوريات الأمنية في الساحات العامة ومحيط المؤسسات المالية والبنكية والفضاءات التجارية والمحاور والطرقات الرئيسية.
اعتماد التكنولوجيا في العمل الأمنيوبيّنت الوزارة أنها تعتمد في مكافحة الجريمة على الأساليب المتطورة والتكنولوجيات الحديثة في مجال التقصي والبحث، إلى جانب تدعيم منظومة النجدة لضمان سرعة التدخل والاستجابة للنداءات.
كما شملت الجهود الأمنية حملات رقابية في أسواق الجملة ومخازن التبريد للتصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة في الأسعار.
تأمين التظاهرات والأنشطة الوطنيةوذكّرت وزارة الداخلية بأن مهامها تشمل كذلك تأمين المقابلات الرياضية والتظاهرات الثقافية والأنشطة الرسمية، إضافة إلى تأمين الندوات والمؤتمرات والمناسبات الوطنية والدينية، على غرار شهر رمضان والاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فضلا عن تأمين الامتحانات والمناظرات الوطنية.
