دراسة حول رجال ناصروا النساء في تونس بين 1865 و1956 تسلط الضوء على شخصيات مغمورة دعمت حقوق المرأة

احتضن، مساء الجمعة، لقاء علميا وثقافيا لتقديم نتائج دراسة بعنوان، وذلك بمناسبة إحياءالموافق لـ8 مارس من كل سنة.وتهدف هذه الدراسة إلىقبل مأسسة الحركة النسائية وبروز رائدات العمل النسوي التحرري.وأوضحت المديرة العامة لمركز "الكريديف"،، أن هذا اللقاء يجمع بين تقديم نتائج الدراسة وتنظيمبمبادرة من الجمعية التونسية لعصامي الفن التشكيلي.وبيّنت أن البحث العلمي يتناول، إلا أن إسهاماتهم لم تحظ بما يكفي من التوثيق في التاريخ.وأضافت أن الدراسة اعتمدتوشارك في إنجازها عدد من الجامعيين والباحثين المختصين في مجالات الإنسانيات والعلوم الاجتماعية منمن جهتها، أكدتأن هذا اللقاء يجمع بين البحث العلمي والإبداع الثقافي للتأكيد على أن، ساهمت النساء في حملها وأسهم فيها الرجال دعما ومساندة.وأضافت أن الدفاع عن حقوق المرأةعبّرت عنه مبادرات وأفكار رجال وقفوا إلى جانب النساء وساهموا في دعم حقوقهن.واعتبرت أن استحضار هذه الشخصيات يمثل، بما يدعم ترسيخ مبادئ، ويعزز قيم الإدماج والتماسك الاجتماعي ونبذ التمييز والعنف.من جانبه، أوضح المنسق العلمي للدراسة وأستاذ التاريخ المعاصر والأنثروبولوجيا التاريخية بجامعة صفاقسأن مساهمة الرجال في دعم حقوق النساءوأشار إلى أن الدراسة تغطي الفترة الممتدة بين، حيث تم اختيار سنة 1856 انطلاقا منإلى القنصل الفرنسي، التي دافع فيها عن تصورات النخبة الإصلاحية بشأن النهوض بوضع المرأة.أما سنة 1956 فقد تم اعتمادها كنهاية للفترة المدروسة باعتبارهاالتي شكلت محطة مفصلية في مسار تحرير المرأة في تونس.وتوثق الدراسة سير عدد من الرجال الذين ساهموا فيعبر مواقف ومبادرات متنوعة، من بينها:* الدفاع عن* دعم* تعزيز حضور النساء فيمثل المسارح والملاعب والمقاهي* دعم مشاركتهن في* تشجيعهن علىوقد اعتمد الباحثون في اختيار الشخصيات المدروسة على، من بينها الوثائق المكتوبة والصحف والدوريات والتسجيلات السمعية البصرية والروايات الشفوية.ومن المنتظر أن يتم