عروض متنوعة في ليالي المدينة ببئر الحفي ولسودة من 8 الى 12 مارس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ac07ce053b76.12528714_ojmhginplfekq.jpg>
Publié le Samedi 07 Mars 2026
      
تضمنت البرمجة الخاصة بالدورة الـ11 من مهرجان ليالي المدينة بمعتمدية بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد والدورة الخامسة من ليالي لسودة الرمضانية بمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية عروضا فنية متنوعة موجهة إلى مختلف الفئات العمرية.

وتفتتح ليالي المدينة ببئر الحفي التي ينظمها المركب الثقافي عبد القادر بن الحاج نصر يوم 8 مارس بعرض مسرحي "وان مان شو" للفنان وليد الزين بعنوان "Mr propre "ثم عرض في الإنشاد الصوفي بعنوان "ذكر" لعبد المنعم خشناوي يوم 10 مارس.

ويتابع الجمهور عرض فيلم "عالسكة" لأريج السحيري يوم 11 مارس قبل أن تختتم التظاهرة بعرض تنشيطي "عبودة شو" لرياض النهدي يوم 12 مارس.
وبدورها تفتتح ليالي الاسودة الرمضانية يوم 8 مارس بعرض موسيقي صوفي لفرقة نجوم العالية يليه في السهرة الموالية عرض موسيقي شعبي للفنان سفيان السهيلي يوم 9 مارس.
ويكون للجمهور موعد مع عرض مسرحي للفنان وليد الزين يوم 10 مارس وعرض تنشيطي للأطفال مع مجموعة تيمو يوم 11 مارس. وتختتم التظاهرة يوم 12 مارس بعرض موسيقي طربي للفنانة وحيدة طاهر.

شوقي


