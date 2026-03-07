Babnet   Latest update 13:17 Tunis

الصناعات المعملية: تفاؤل نسبي لدى أصحاب المؤسسات بشأن تطور الاستثمار خلال النصف الأول من 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/industrie-tunisienne.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 07 Mars 2026 - 12:08 قراءة: 1 د, 33 ث
      
أظهرت نتائج المسح السداسي حول الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية، الذي أصدره المعهد الوطني للإحصاء، توقع أصحاب المؤسسات الخاصة تسجيل ارتفاع طفيف في الاستثمارات خلال السداسي الأول من سنة 2026.

وبيّنت نتائج المسح، الذي أُجري في نوفمبر 2025 وشمل عينة من 1085 مؤسسة تنشط في قطاع الصناعات التحويلية، أن رصيد الآراء الإيجابية حول الاستثمار بلغ 20 بالمائة خلال السداسي الأول من 2026، مقابل 18 بالمائة خلال السداسي الثاني من سنة 2025.


ويُقصد برصيد الآراء الفرق بين نسبة المستجيبين الذين توقعوا زيادة في الاستثمار ونسبة الذين توقعوا انخفاضه.


تحسن مرتقب في عدة قطاعات

وتوقع أصحاب المؤسسات ارتفاع الاستثمارات خلال السداسي الأول من 2026 في عدد من القطاعات، أبرزها:

* صناعة مواد البناء والخزف والبلور: من رصيد سلبي قدره 2 بالمائة إلى 18 بالمائة
* قطاع الصناعات المختلفة: من 10 بالمائة إلى 17 بالمائة
* قطاع النسيج والملابس والجلد: من -6 بالمائة إلى مستوى مستقر عند 0 بالمائة

في المقابل، توقع المستجوبون تراجعا في الاستثمار بقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، حيث انخفض رصيد الآراء من 23 بالمائة إلى 10 بالمائة.

أما قطاع الصناعات الكيميائية والغذائية والفلاحية فمن المنتظر أن يشهد استقرارا في مستوى الاستثمارات خلال الفترة نفسها.

مؤشرات إيجابية في السداسي الثاني من 2025

كما تضمن المسح تقييم رؤساء المؤسسات لتطور الاستثمار خلال السداسي الثاني من سنة 2025، حيث أظهرت النتائج نزعة تفاؤلية، إذ بلغ رصيد الآراء 21 بالمائة مقابل 18 بالمائة في السداسي الأول من السنة ذاتها.

وسجلت عدة قطاعات تحسنا في الاستثمارات خلال تلك الفترة، من بينها:

* الصناعات الكيميائية: من 23 بالمائة إلى 37 بالمائة
* الصناعات الميكانيكية والكهربائية: من 24 بالمائة إلى 34 بالمائة
* الصناعات المختلفة: من 5 بالمائة إلى 12 بالمائة

في المقابل، تراجع رصيد الآراء في:

* قطاع الصناعات الغذائية والفلاحية: من 23 بالمائة إلى 17 بالمائة
* قطاع مواد البناء والخزف والبلور: من 15 بالمائة إلى 10 بالمائة

بينما اعتبر المستجوبون أن قطاع النسيج والملابس والجلد حافظ على استقرار نسبي في مستوى الاستثمارات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324935

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 07 مارس 2026 | 17 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:47
18:21
15:47
12:37
06:42
05:16
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet20°
19° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-11
21°-11
20°-11
19°-12
18°-11
  • Avoirs en devises 25184,0
  • (06/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38320 DT
  • (06/03)
  • 1 $ = 2,92102 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/03)     1092,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/03)   27848 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>