الصناعات المعملية: تفاؤل نسبي لدى أصحاب المؤسسات بشأن تطور الاستثمار خلال النصف الأول من 2026

تحسن مرتقب في عدة قطاعات



مؤشرات إيجابية في السداسي الثاني من 2025



أظهرت نتائج، الذي أصدره، توقع أصحاب المؤسسات الخاصةوبيّنت نتائج المسح، الذي أُجري فيوشمل، أن، مقابلويُقصد برصيد الآراءوتوقع أصحاب المؤسساتخلال السداسي الأول من 2026 في عدد من القطاعات، أبرزها:: من رصيد سلبي قدره 2 بالمائة إلى 18 بالمائة: من 10 بالمائة إلى 17 بالمائة: من -6 بالمائة إلى مستوى مستقر عند 0 بالمائةفي المقابل، توقع المستجوبون، حيث انخفض رصيد الآراء منأمافمن المنتظر أن يشهدخلال الفترة نفسها.كما تضمن المسح تقييم رؤساء المؤسسات لتطور الاستثمار خلال، حيث أظهرت النتائج، إذ بلغ رصيد الآراءوسجلت عدة قطاعاتخلال تلك الفترة، من بينها:: من 23 بالمائة إلى 37 بالمائة: من 24 بالمائة إلى 34 بالمائة: من 5 بالمائة إلى 12 بالمائةفي المقابل، تراجع رصيد الآراء في:: من 23 بالمائة إلى 17 بالمائة: من 15 بالمائة إلى 10 بالمائةبينما اعتبر المستجوبون أن