الصناعات المعملية: تفاؤل نسبي لدى أصحاب المؤسسات بشأن تطور الاستثمار خلال النصف الأول من 2026
أظهرت نتائج المسح السداسي حول الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية، الذي أصدره المعهد الوطني للإحصاء، توقع أصحاب المؤسسات الخاصة تسجيل ارتفاع طفيف في الاستثمارات خلال السداسي الأول من سنة 2026.
وبيّنت نتائج المسح، الذي أُجري في نوفمبر 2025 وشمل عينة من 1085 مؤسسة تنشط في قطاع الصناعات التحويلية، أن رصيد الآراء الإيجابية حول الاستثمار بلغ 20 بالمائة خلال السداسي الأول من 2026، مقابل 18 بالمائة خلال السداسي الثاني من سنة 2025.
ويُقصد برصيد الآراء الفرق بين نسبة المستجيبين الذين توقعوا زيادة في الاستثمار ونسبة الذين توقعوا انخفاضه.
تحسن مرتقب في عدة قطاعاتوتوقع أصحاب المؤسسات ارتفاع الاستثمارات خلال السداسي الأول من 2026 في عدد من القطاعات، أبرزها:
* صناعة مواد البناء والخزف والبلور: من رصيد سلبي قدره 2 بالمائة إلى 18 بالمائة
* قطاع الصناعات المختلفة: من 10 بالمائة إلى 17 بالمائة
* قطاع النسيج والملابس والجلد: من -6 بالمائة إلى مستوى مستقر عند 0 بالمائة
في المقابل، توقع المستجوبون تراجعا في الاستثمار بقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، حيث انخفض رصيد الآراء من 23 بالمائة إلى 10 بالمائة.
أما قطاع الصناعات الكيميائية والغذائية والفلاحية فمن المنتظر أن يشهد استقرارا في مستوى الاستثمارات خلال الفترة نفسها.
مؤشرات إيجابية في السداسي الثاني من 2025كما تضمن المسح تقييم رؤساء المؤسسات لتطور الاستثمار خلال السداسي الثاني من سنة 2025، حيث أظهرت النتائج نزعة تفاؤلية، إذ بلغ رصيد الآراء 21 بالمائة مقابل 18 بالمائة في السداسي الأول من السنة ذاتها.
وسجلت عدة قطاعات تحسنا في الاستثمارات خلال تلك الفترة، من بينها:
* الصناعات الكيميائية: من 23 بالمائة إلى 37 بالمائة
* الصناعات الميكانيكية والكهربائية: من 24 بالمائة إلى 34 بالمائة
* الصناعات المختلفة: من 5 بالمائة إلى 12 بالمائة
في المقابل، تراجع رصيد الآراء في:
* قطاع الصناعات الغذائية والفلاحية: من 23 بالمائة إلى 17 بالمائة
* قطاع مواد البناء والخزف والبلور: من 15 بالمائة إلى 10 بالمائة
بينما اعتبر المستجوبون أن قطاع النسيج والملابس والجلد حافظ على استقرار نسبي في مستوى الاستثمارات.
