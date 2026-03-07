سفارة تونس ببغداد تؤكد سلامة المهندسين التونسيين العاملين في حقول النفط وميناء البصرة

اكدت سفارة تونس ببغداد، انه على إثر الهجمات التي شهدتها مدينة البصرة العراقية أمس الجمعة، باستخدام المسيرات والصواريخ، التي أدت إلى اندلاع حرائق في منشآت نفطية، تم التواصل مع عدد من المهندسين التونسيين العاملين في حقول النفط وميناء البصرة، وأكدوا سلامتهم وعدم تعرضهم لأي أذى.وعبر هؤلاء المهندسون،وفق بلاغ للسفارة تم نشره صباح اليوم السبت، عن استعدادهم لمغادرة العراق في إطار استراحتهم الدورية، وتم توجيههم نحو أفضل السبل المتاحة حاليا لمغادرة العراق برا، أو السفر عبر مطارات الدول المجاورة التي فتحت مجالها الجوي، على غرار تركيا والأردن.وكانت السفارة قد اعلمت في وقت سابق المواطنين التونسيين المقيمين في الدول المجاورة للعراق، ان السلطات العراقية قررت منح تأشيرة دخول صالحة لمدة سبعة أيام، في المعابر البرية الحدودية، لكل من يريد دخول العراق أو مغادرته، وذلك نظرا للتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.كما دعت أيضا كافة أبناء الجالية التونسية المقيمة بجمهورية العراق، بما فيها إقليم كردستان والزائرين، إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واحترام التدابير التي اتخذتها سلطات بلد الاعتماد حول التجمهر في بعض انحاء مدينة بغداد لا سيما في المنطقة الخضراء.