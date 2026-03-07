مداهمات أمنية بين باب الفلة والجبل الأحمر تطيح بعدة مروجي مخدرات
نجح أعوان فرقة شرطة العدلية بالعمران ،امس وخلال مداهمات أمنية بجهتى الجبل الأحمر وباب الفلة من الاطاحة بمروجي حبوب" الاريكا" وقد تم حجز كميات كبيرة من الحبوب المخدرة و مخدر الزطلة و ميزان الكتروني و أسلحة بيضاء و مبالغ مالية متأتية من تجارة المخدرات بمختلف انواعها.
وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذن بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر في الغرض لاحالتهم على القضاء.
