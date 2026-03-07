مداهمات أمنية بين باب الفلة والجبل الأحمر تطيح بعدة مروجي مخدرات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fc2129c87fe91.84890560_khpqmnjieflgo.jpg>

نجح أعوان فرقة شرطة العدلية بالعمران ،امس وخلال مداهمات أمنية بجهتى الجبل الأحمر وباب الفلة من الاطاحة بمروجي حبوب" الاريكا" وقد تم حجز كميات كبيرة من الحبوب المخدرة و مخدر الزطلة و ميزان الكتروني و أسلحة بيضاء و مبالغ مالية متأتية من تجارة المخدرات بمختلف انواعها.

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذن بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر في الغرض لاحالتهم على القضاء.

