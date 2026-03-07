المدينة العتيقة بتونس العاصمة تحتضن يوما توعويا تحسيسيا حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي

آنظّمت مؤسسة العمل ضد الاقصاء-فرع تونس FACE TUNISIE أول أمس الخميس بالمدينة العتيقة بتونس العاصمة ، يوماً تحسيسياً وتوعوياً حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي لدى المرأةوالتأمت هذه التظاهرة بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والمندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة بتونس فرع باردو ، حسب بلاغ صادر عن المؤسسة .وجاءت هذه التظاهرة بالتزامن مع الاحتفال بـاليوم العالمي للمرأة الموافق لـ8 مارس من كل سنة ويهدف هذا النشاط إلى تعزيز الوعي الصحي لدى النساء بأهمية الوقاية والتقصي المبكر عن سرطان الثدي، باعتباره من أكثر الأمراض انتشاراً بين النساء، مع التأكيد على أن الكشف المبكر يساهم بشكل كبير في رفع نسب الشفاء وتقليل المضاعفات.وتضمّن برنامج اليوم التحسيسي تقديم مداخلات طبية وتوعوية حول عوامل الخطر وطرق الوقاية من سرطان الثدي وشرح أهمية الفحص الدوري والتشخيص المبكر.كما تم تنظيم حصص توجيه وإرشاد صحي لفائدة النساء المشاركات وفتح باب النقاش وتبادل التجارب مع مختصين في المجال الصحي والاجتماعي.وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهود الشركاء لتعزيز الصحة الوقائية وتمكين النساء من المعلومات والخدمات الصحية الضرورية، بما يساهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بصحة المرأة في المجتمع.