Babnet   Latest update 17:07 Tunis

ترامب يؤكد عدم قبوله أي اتفاق مع إيران سوى الاستسلام غير المشروط

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69aa6750c9a5d3.02315535_glejpifqomhkn.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Mars 2026 - 16:00 قراءة: 0 د, 11 ث
      
استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية أي اتفاقات مع إيران، مشيرا إلى أنه لن يقبل سوى الاستسلام غير المشروط.

كتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "لن يكون هناك أي اتفاق مع إيران سوى الاستسلام غير المشروط".

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324895

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 06 مارس 2026 | 16 رمضان 1447
نزول جمرة التراب
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:46
18:20
15:46
12:38
06:43
05:18
نزول جمرة التراب
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet21°
20° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-13
20°-11
20°-11
18°-11
20°-12
  • Avoirs en devises 25184,0
  • (06/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38320 DT
  • (06/03)
  • 1 $ = 2,92102 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/03)     1092,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/03)   27848 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>