اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز أثرت على 3100 سفينة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a603b229d0d2.72447095_qojmipefkhngl.jpg>
أعلن المفوض الأوروبي للنقل المستدام والسياحة، أبوستولوس تزيتزيكوستاس، أن أكثر من 3100 سفينة تأثرت من الوضع في الخليج، بما في ذلك في منطقة مضيق هرمز.

وقال تزيتزيكوستاس في بيان حول الوضع في الشرق الأوسط: "الوضع في الخليج، وخاصة في مضيق هرمز ما زال صعباً: في هذه المنطقة تأثرت أكثر من 3100 سفينة، بما فيها 463 سفينة ترفع علم الاتحاد الأوروبي".
