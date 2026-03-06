بطولة النخبة لكرة اليد: الترجي وساقية الزيت يحققان الفوز في افتتاح الجولة الثالثة لمرحلة التتويج
أسفرت مباريات الدفعة الأولى من الجولة الثالثة لمرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي جرت مساء الجمعة عن فوز الترجي الرياضي خارج قواعده على سبورتينغ المكنين، فيما عاد نادي ساقية الزيت بانتصار من قاعة جمال أمام نادي كرة اليد بجمال.
نتائج مباريات الجمعةفي قاعة المكنين، تمكن الترجي الرياضي من تحقيق فوز مهم على حساب سبورتينغ المكنين بنتيجة 31 مقابل 29، في لقاء شهد تنافسا قويا بين الفريقين.
وفي المباراة الثانية التي احتضنتها قاعة جمال، فاز نادي ساقية الزيت على مضيفه نادي كرة اليد بجمال بنتيجة 26 مقابل 21.
برنامج بقية مباريات الجولةتتواصل منافسات الجولة الثالثة غدا السبت بإجراء مباراة:
* النجم الساحلي – النادي الإفريقي
قاعة حمام سوسة – الساعة 15:00
الترتيب| الفريق | النقاط | المباريات |
| ------------------- | ------ | --------- |
| النادي الإفريقي | 12 | 2 |
| الترجي الرياضي | 10 | 2 |
| نادي ساقية الزيت | 8 | 3 |
| النجم الساحلي | 5 | 1 |
| نادي كرة اليد بجمال | 3 | 3 |
| سبورتينغ المكنين | 3 | 3 |
