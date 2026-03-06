بطولة النخبة لكرة اليد: الترجي وساقية الزيت يحققان الفوز في افتتاح الجولة الثالثة لمرحلة التتويج

نتائج مباريات الجمعة





أسفرت مبارياتالتي جرت مساء الجمعة عن فوزخارج قواعده على، فيما عادبانتصار من قاعة جمال أمامفي، تمكنمن تحقيق فوز مهم على حساببنتيجة، في لقاء شهد تنافسا قويا بين الفريقين.وفي المباراة الثانية التي احتضنتها، فازعلى مضيفهبنتيجةتتواصل منافسات الجولة الثالثة غدا السبت بإجراء مباراة:قاعة حمام سوسة – الساعة 15:00| الفريق | النقاط | المباريات || ------------------- | ------ | --------- || النادي الإفريقي | 12 | 2 || الترجي الرياضي | 10 | 2 || نادي ساقية الزيت | 8 | 3 || النجم الساحلي | 5 | 1 || نادي كرة اليد بجمال | 3 | 3 || سبورتينغ المكنين | 3 | 3 |