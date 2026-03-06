Babnet   Latest update 15:44 Tunis

كرة القدم :"فيفا" يسمح ببث الإعلانات خلال استراحة شرب المياه في مباريات مونديال 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69aae6dcdde982.42684940_pfkqleimjhgon.jpg>
Publié le Vendredi 06 Mars 2026 - 15:36
      
قرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السماح ببث الإعلانات التلفزيونية خلال فترات استراحة شرب المياه في مباريات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال صيف السنة الجارية.

وكان الاتحاد الدولي قد أعلن في ديسمبر الماضي اعتماد استراحة لمدة ثلاث دقائق في منتصف كل شوط من مباريات البطولة، كإجراء احترازي في ظل توقعات بارتفاع درجات الحرارة في بعض المدن المستضيفة بأمريكا الشمالية، وذلك للحفاظ على سلامة اللاعبين.


وبهذا الخصوص، أوضح أن القنوات الناقلة للبطولة سيكون أمامها خياران خلال استراحة شرب المياه، الأول عرض الإعلانات عبر شاشة مقسمة بحيث تظهر المباراة في جزء من الشاشة مع بث إعلانات تقتصر على رعاة الاتحاد الدولي لكرة القدم.


أما الخيار الثاني فيتمثل في بث فاصل إعلاني كامل دون تقسيم الشاشة، ما يسمح بعرض إعلانات تجارية مختلفة كما يحدث في الفواصل الإعلانية التقليدية.
وحدد الاتحاد عددا من الضوابط لبث الإعلانات خلال الاستراحة، حيث لن يبدأ عرض الإعلانات إلا بعد 20 ثانية من صافرة الحكم التي تعلن بداية استراحة شرب المياه، على أن تعود القنوات إلى البث المباشر قبل 30 ثانية على الأقل من استئناف المباراة.
وكانت استراحة شرب المياه تطبق في بطولات "فيفا" السابقة فقط عند ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، كما حدث في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت الصيف الماضي في الولايات المتحدة.
لكن الاتحاد الدولي قرّر هذه المرة تطبيق الاستراحة في جميع مباريات كأس العالم 2026، التي يبلغ عددها 104 مباريات لضمان توحيد الإجراءات التنظيمية وحماية اللاعبين.
ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس العالم 2026 يوم 11 جوان في مدينة مكسيكو سيتي، بينما تقام المباراة النهائية يوم 19 جويلية في ملعب نيويورك بولاية نيوجيرسي.
