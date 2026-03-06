برنامج "تصدير+": ارتفاع في الصادرات مقابل نتائج محدودة في تنويع الأسواق

ارتفاع الصادرات بنسبة 27 بالمائة



استفادة أكبر للشركات غير المصدّرة كليا



التركيز على الأسواق القائمة



مقترحات لتعزيز تأثير البرنامج



أظهر تقييم حديث لبرنامج، وهو برنامج عمومي تونسي يهدف إلى دعم نفاذ المؤسسات إلى الأسواق الخارجية، أن البرنامج ساهم فيمنه، في حين بقي تأثيره محدودا على مستوىوبيّن تقرير نشرتهأن البرنامج يوفرالمرتبطة بالدخول إلى الأسواق الخارجية، وذلك في إطار مخطط أعمال مصادق عليه لمدة سنة، مع سقف دعم يبلغويهدف هذا البرنامج أساسا إلىنحو منتجات ذات قيمة مضافة أعلى وأسواق جديدة.وأفاد تقرير التقييم الذي أعدته الاقتصاديةبعنوانبأن البرنامج سجل، حيث ارتفعت صادرات المؤسسات المستفيدة بنحوكما أظهر التقييم وجود آثار إيجابية على ما يعرف بـ، أي تحول بعض المؤسسات إلى شركات مصدّرة، غير أن هذه النتائجفي المقابل، كشفت بيانات الديوانة أنلدى الشركات المستفيدة مقارنة بمجموعة الشركات غير المشاركة في البرنامج.وأظهرت المقارنة بينالمصنفة ضمن المناطق الحرة وخارج الإقليم الديواني التونسي، وبين بقية المؤسسات، أنكما سجلتقبل مشاركتها في البرنامج، ما يشير إلى أنوبيّن التقرير أن الزيادة في الصادرات، حيث شجّع الدعم المالي المؤسسات علىأكثر من التوجه إلى أسواق جديدة.ورغم ذلك، يؤكد التقرير أن البرنامج نجح في، حتى وإن بقيت نتائجه محدودة في تحقيق هدفوترى الاقتصادية نادية علي أن برامج من نوعتظل مهمة في ظل، خاصة أن الصدمات العالمية مثل الأوبئة قد تعقّد عملية دخول أسواق جديدة.ولتعزيز تأثير البرنامج على تنويع الصادرات، اقترح التقرير إمكانية، مثل:وذلك بهدف اختبار ما إذا كانت هذه التعديلات يمكن أن تساهم في