الرابطة الوطنية لكرة اليد تقرر استكمال مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي

قرّرت الرابطة الوطنية لكرة اليد اليوم الجمعة إعادة تعيين مباراة الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي لحساب الجولة الثانية من منافسات مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية بقاعة الزواوي يوم الاربعاء 11 مارس الجاري واستكمالها بداية من الدقيقة 20 و50 ثانية بنتيجة 6-8 لفائدة النجم الساحلي.

كما تقرر تسليط عقوبة اللعب دون حضور جمهور على الترجي الرياضي لمباراة واحدة مع خطية مالية قدرها 1500 دينار من أجل العود.

وكانت المباراة التي اقيمت يوم 28 فيفري الفارط بقاعة الزواوي توقفت بسبب رمي للمقذوفات والمفرقعات النارية على ارضية الملعب وعلى بنك الفريق الزائر والتفوه بهتافات غير رياضية من قبل الجماهير وفق بيان الرابطة.