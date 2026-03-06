Babnet   Latest update 15:44 Tunis

الرابطة الوطنية لكرة اليد تقرر استكمال مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/estess.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Mars 2026 - 15:06 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قرّرت الرابطة الوطنية لكرة اليد اليوم الجمعة إعادة تعيين مباراة الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي لحساب الجولة الثانية من منافسات مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية بقاعة الزواوي يوم الاربعاء 11 مارس الجاري واستكمالها بداية من الدقيقة 20 و50 ثانية بنتيجة 6-8 لفائدة النجم الساحلي.
كما تقرر تسليط عقوبة اللعب دون حضور جمهور على الترجي الرياضي لمباراة واحدة مع خطية مالية قدرها 1500 دينار من أجل العود.
وكانت المباراة التي اقيمت يوم 28 فيفري الفارط بقاعة الزواوي توقفت بسبب رمي للمقذوفات والمفرقعات النارية على ارضية الملعب وعلى بنك الفريق الزائر والتفوه بهتافات غير رياضية من قبل الجماهير وفق بيان الرابطة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324878

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 06 مارس 2026 | 16 رمضان 1447
نزول جمرة التراب
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:46
18:20
15:46
12:38
06:43
05:18
نزول جمرة التراب
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet21°
20° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-13
20°-11
20°-11
18°-11
20°-12
  • Avoirs en devises 25340,8
  • (05/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37941 DT
  • (05/03)
  • 1 $ = 2,91481 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/03)     1092,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/03)   27848 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:44 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>