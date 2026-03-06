المنتخب التونسي لأقل من 20 سنة يواجه وديا نظيره الموريتاني يومي 27 و 30 مارس الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69aadf0fd5c521.39734048_kemjflgohinpq.jpg>

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الجمعة عن برمجة مباراتين دوليتين وديتين للمنتخب التونسي لأقل من 20 سنة ضد المنتخب الموريتاني.

وأوردت الصفحة الرسمية للمنتخب التونسي ان منتخب اقل من 20 سنة سيلاقي نظيره الموريتاني يومي 27 و 30 مارس الجاري على أرضية ملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة انطلاقا من الساعة الواحدة بعد الزوال.

ومن المقرر أن تكون المباراتان المصافحة الأولى للمدرب الوطني الجديد لمنتخب اقل من 21 سنة نبيل الطرابلسي.