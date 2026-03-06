Babnet   Latest update 15:44 Tunis

حرص ديبلوماسي على الاحاطة بالجالية التونسية في رومانيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69aaddc137dc14.09144289_mjngeqiplkohf.jpg>
Publié le Vendredi 06 Mars 2026 - 14:58
      
شكلت مأدبة الإفطار التي نظمها مساء أمس الخميس، سفير الجمهورية التونسية لدى رومانيا سامي نقة، بمقر السفارة، مع عدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة برومانيا وخاصة من الطلبة، فرصة سانحة للاستماع الى مشاغلهم وتطلعاتهم وتوطيد أواصر التواصل معهم.

ويندرج هذا اللقاء، وفق بلاغ نشرته اليوم الجمعة، المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في إطار حرص البعثة الدبلوماسية على توفير كل الإمكانيات والوسائل المتاحة للإحاطة بأبناء الجالية التونسية المقيمة برومانيا، ورعاية مصالحهم.


كما تم خلال اللقاء، تثمين الدور الهام الذي يضطلع به أبناء الجالية في الترويج لصورة إيجابية لتونس في رومانيا، إلى جانب التنويه بما يمثّله شهر رمضان الكريم من مناسبة مهمّة تعكس روح التآخي والتضامن بين أفراد الجالية.
