أربع سهرات تراوح بين الفن والأدب ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية بجبنيانة من 7 إلى 10 مارس

يتابع أحباء الفن والسمر من 7 إلى 10 مارس عروضا فنية متنوعة ضمن تظاهرة ليالي رمضان الثقافية بجبنيانة من ولاية صفاقس.وتنظم هذه التظاهرة دار الثقافة بجبنيانة بالتعاون مع بلدية المكان وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس.وتستهل السهرات يوم غد السبت بعرض بعنوان "زوار الحضرة" بقيادة مرشد بوليلة، يليه في سهرة 8 مارس عرض إنشادي بعنوان "في حضرة المعشوق" لمجموعة تجليات بقيادة الفنان عادل أمين.ويفسح المجال للأدب يوم 9 مارس مع سهرة ادبية فكرية مخصصة للاحتفاء بالمؤلفين أبناء جهة جبنيانة تتخللها قراءات شعرية ومراوحات موسيقية لمجموعة "ترانيم".ويسدل الستار على فعاليات ليالي رمضان الثقافية بجبنيانة يوم 10 مارس بعرض مسرحية "قناطرية" لشركة تبرورة للمسرح بصفاقس.