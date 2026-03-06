مستقبل قابس يعلن عن تأهيل لاعبيه المنتدبين الجدد

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/tunisie_asg.jpg>

أعلن المستقبل الرياضي بقابس عن تأهيل لاعبيه المنتدبين الجدد ليصبحوا على ذمة الإطار الفني بداية من المباراة التي ستجمعه بشبيبة العمران اليوم الجمعة بملعب قابس الاولمبي انطلاقا من الساعة الواحدة ظهرا لحساب الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

ويتعلّق الامر بكل من المدافع المحوري البوركيني سليمان واتارا ومهاجمي الرواق محمد عزيز الخليفي ومحمد عامر الجويني بالاضافة الى متوسط الميدان الدفاعي نضال سعيّد وقلب الهجوم فايد بن حسين.

ويحتل فريق المدرب محمد الشيباني المركز الخامس عشر قبل الأخير في البطولة برصيد 17 نقطة.