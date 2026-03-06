Babnet   Latest update 10:53 Tunis

مستقبل قابس يعلن عن تأهيل لاعبيه المنتدبين الجدد

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/tunisie_asg.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Mars 2026 - 10:05 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أعلن المستقبل الرياضي بقابس عن تأهيل لاعبيه المنتدبين الجدد ليصبحوا على ذمة الإطار الفني بداية من المباراة التي ستجمعه بشبيبة العمران اليوم الجمعة بملعب قابس الاولمبي انطلاقا من الساعة الواحدة ظهرا لحساب الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
ويتعلّق الامر بكل من المدافع المحوري البوركيني سليمان واتارا ومهاجمي الرواق محمد عزيز الخليفي ومحمد عامر الجويني بالاضافة الى متوسط الميدان الدفاعي نضال سعيّد وقلب الهجوم فايد بن حسين.
ويحتل فريق المدرب محمد الشيباني المركز الخامس عشر قبل الأخير في البطولة برصيد 17 نقطة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324855

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 06 مارس 2026 | 16 رمضان 1447
نزول جمرة التراب
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:46
18:20
15:46
12:38
06:43
05:18
نزول جمرة التراب
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet20°
17° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
21°-11
20°-11
19°-10
20°-11
  • Avoirs en devises 25340,8
  • (05/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37941 DT
  • (05/03)
  • 1 $ = 2,91481 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/03)     1092,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/03)   27848 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:53 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>