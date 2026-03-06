افتتاح الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية

11 عملا فنيا في سهرة الافتتاح



افتتحت مساءفعالياتعلى ركح، بحضور عدد من الفنانين والموسيقيين والمهتمين بالشأن الثقافي.وتتواصل هذه الدورة إلى، في إطار تظاهرة موسيقية تراهن علىفي مجالاتمن خلال تنظيمشهدت السهرة الأولى تقديمتنافست ضمن مسابقاتموطني* (كلمات البشير اللقاني – ألحان وتوزيع محسن الماطري)حلمة* (كلمات محمد البسكري – ألحان وتوزيع رياض بدوي)حكاية* (كلمات البشير اللقاني – ألحان وتوزيع محسن الماطري)الشارد* (كلمات وألحان وتوزيع قيس الزايري)من كنا صغار* (كلمات هشام الورتتاني – ألحان وتوزيع رضا الشمك)غريب* (ألحانها – كلمات مبروكة سعد – توزيع صابر جمال)ياللي ظالمني* للفنان علي الرياحييامقواني* للفنانة الراحلة نعمةزغاريد ودموع*واد الرمل*غروب*تميّز العرض باعتماد، حيث تم تموقع عدد كبير من العازفينمقابل ظهور الفنان المؤديمع اعتمادوأثار هذا الاختياربين المتابعين؛ إذ اعتبر البعض أنه، في حين رأى آخرون أنهوفي هذا السياق، انتقدهذا التموقع، معتبرا أنرغم الدور الأساسي الذي يقومون به في نجاح العرض.من جانبه، أوضحأن التصور الركحي المعتمد في هذه الدورة يقوم على، مشيرا إلى أن وضع المغني في مقدمة الركح يهدف إلىأمام الجمهور.وأضاف أن هذا التوجه يتماشى مع طبيعة المهرجان الذي يمنحتتواصليومي، على أن تختتم التظاهرة يومبحفل توزيع الجوائز إلى جانبويشارك في مسابقات هذه الدورةموزعة كالتالي:وتبلغحوالي