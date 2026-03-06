Babnet   Latest update 07:44 Tunis

افتتاح الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69aa73b281a7f1.29549986_mfgkjplqnhieo.jpg>
Publié le Vendredi 06 Mars 2026 - 06:21
      
افتتحت مساء الخميس 5 مارس فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان الأغنية التونسية على ركح مسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة، بحضور عدد من الفنانين والموسيقيين والمهتمين بالشأن الثقافي.

وتتواصل هذه الدورة إلى 8 مارس الجاري، في إطار تظاهرة موسيقية تراهن على إبراز الطاقات الإبداعية التونسية في مجالات التأليف والتلحين والتوزيع والأداء من خلال تنظيم مسابقات فنية مخصصة للأغنية التونسية.


11 عملا فنيا في سهرة الافتتاح

شهدت السهرة الأولى تقديم 11 عملا فنيا تنافست ضمن مسابقات إنتاج الأغاني والأداء والمعزوفة.


مسابقة إنتاج الأغاني

أميمة حوات: أغنية موطني* (كلمات البشير اللقاني – ألحان وتوزيع محسن الماطري)
محمد العائدي: أغنية حلمة* (كلمات محمد البسكري – ألحان وتوزيع رياض بدوي)
منير المهدي: أغنية حكاية* (كلمات البشير اللقاني – ألحان وتوزيع محسن الماطري)
محمد الطاهر صهبي: أغنية الشارد* (كلمات وألحان وتوزيع قيس الزايري)
أسماء الشريف: أغنية من كنا صغار* (كلمات هشام الورتتاني – ألحان وتوزيع رضا الشمك)
زينة سعد: أغنية غريب* (ألحانها – كلمات مبروكة سعد – توزيع صابر جمال)

مسابقة الأداء

لطفي الدهماني: أغنية ياللي ظالمني* للفنان علي الرياحي
جيهان القايدي: أغنية يامقواني* للفنانة الراحلة نعمة

مسابقة المعزوفة

ميلاد ملكي: لحن زغاريد ودموع*
وليد السوسي وأسامة مهيدي: عمل بعنوان واد الرمل*
حاتم الفريخة: عمل موسيقي بعنوان غروب*

رؤية إخراجية أثارت الجدل

تميّز العرض باعتماد الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف بلهاني، حيث تم تموقع عدد كبير من العازفين أسفل الركح مقابل ظهور الفنان المؤدي على الخشبة الرئيسية مع اعتماد خلفية بصرية رقمية.

وأثار هذا الاختيار ردود فعل متباينة بين المتابعين؛ إذ اعتبر البعض أنه خيار إخراجي يركز على إبراز المغني، في حين رأى آخرون أنه يقلص من الحضور البصري للعازفين.

وفي هذا السياق، انتقد الكاتب العام للنقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة ماهر الهمامي هذا التموقع، معتبرا أن وضع الفرقة الموسيقية أسفل الركح يحمل دلالات تقلل من مكانة العازفين رغم الدور الأساسي الذي يقومون به في نجاح العرض.

توضيحات لجنة التنظيم

من جانبه، أوضح عضو لجنة تنظيم المهرجان سليم الصنهاجي أن التصور الركحي المعتمد في هذه الدورة يقوم على إبراز المؤدي في مركز المشهد، مشيرا إلى أن وضع المغني في مقدمة الركح يهدف إلى جعل الأداء الغنائي العنصر البصري الأكثر حضورا أمام الجمهور.

وأضاف أن هذا التوجه يتماشى مع طبيعة المهرجان الذي يمنح أهمية خاصة لمسابقة الأداء والحضور الركحي للمغنين.

مسابقات وجوائز

تتواصل عروض مسابقات الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية يومي 6 و7 مارس، على أن تختتم التظاهرة يوم 8 مارس بحفل توزيع الجوائز إلى جانب عرض فني تحييه المطربة المغربية لطيفة رأفت.

ويشارك في مسابقات هذه الدورة 34 عملا فنيا موزعة كالتالي:

* 18 عملا في مسابقة إنتاج الأغاني
* 9 أعمال في مسابقة المعزوفة
* 7 مترشحين في مسابقة الأداء

وتبلغ القيمة الجملية لجوائز الدورة حوالي 105 آلاف دينار تونسي.
