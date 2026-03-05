Babnet   Latest update 22:36 Tunis

الجيش الإسرائيلي يطالب سكان ثلاث بلدات شرقي لبنان بإخلائها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a9e52945c9b5.19494148_gmfklohniepqj.jpg>
Publié le Jeudi 05 Mars 2026 - 21:15
      
تلقى سكان بلدات بريتال ودورس ومجدلون اللبنانية، الواقعة في سهل البقاع الشرقي، تحذيراً من الجيش الإسرائيلي بضرورة مغادرة منازلهم.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث العسكري، أفيخاي أدرعي، نشر باللغة العربية عبر منصة "إكس" أن غارات جوية ستشن خلال الساعات المقبلة على هذه البلدات، التي تضم مواقع تابعة لـ"حزب الله".


وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي يضطر إلى استخدام القوة ضد "حزب الله"، لكنه لا ينوي إلحاق الأذى بالسكان. لذا، "حفاظاً على سلامتكم، نطالبكم بإخلاء هذه المنطقة الخطرة على وجه السرعة والتوجه غرباً على طول طريق بعلبك - زحلة".


وأشار أدرعي إلى أن الجيش الإسرائيلي سيُبلغ سكان المناطق الثلاث متى يمكنهم العودة.
الخميس 05 مارس 2026 | 15 رمضان 1447
