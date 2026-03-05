قفصة: افتتاح مهرجان ليالي المدينة بمعتمدية القطار في دورته الخامسة

افتتحت أمس الأربعاء بدار الثقافة الشاذلي القطاري بمعتمدية القطار من ولاية قفصة فعاليات مهرجان ليالي المدينة في دورته الخامسة والذي تنظمه دار الثقافة بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة ويتواصل إلى غاية يوم 15 مارس من الشهر الجاري.وافاد مدير دار الثقافة الشاذلي القطاري عبد القادر جمال ، بأن حفل افتتاح مهرجان ليالي المدينة بالقطار كان بعرض لشريط سينمائي بدار الثقافة بعنوان"قدحة" لأنيس الاسود، مضيفا أنه سيتم كذلك في قادم الأيام برمجة عروض لاشرطة سينمائية أخرى".واضاف عبد القادر جمال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، أنه سيتم على هامش هذه التظاهرة الثقافية تنظيم معرض للابتكارات للصناعات التقليدية بفضاء دار الثقافة القطار سيتخلله عرض فني للفنانة مريم نورالدين إضافة إلى برمجة مسابقتين لفائدة الأطفال والشباب المسابقة الأولى بعنوان فقرة ميكروفون في الشارع الحنجرة الذهبية لترتيل القرآن الكريم والمسابقة الثانية في الغناء الفردي والعزف الفردي على آلة الكمنجة وذلك بالشراكة مع المعهد العمومي للموسيقى والرقص بقفصة سيتخللها عرض موسيقي لمجموعة المعهد العمومي للموسيقى والرقص فرع القطار.واشار عبد القادر جمال إلى أنه سيتم كذلك برمجة عرض موسيقي صوفي لعيساوية محمد العريي بمنطقة بوعمران التابعة لمعتمدية القطار في حين سيكون حفل اختتام مهرجان ليالي المدينة هذه السنة بعرض موسيقي صوفي لسلامية القطار ،مبينا في السياق ذاته ان هذه التظاهرة الثقافية تندرج ضمن برنامج مؤانسات رمضانية وتمثل فرصة لاضفاء حركية ثقافية واقتصادية والتعريف بالمنتوجات الحرفية و الصناعات التقليدية التي تزخر بها المنطقة.ابراهيم