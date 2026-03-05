Babnet   Latest update 13:29 Tunis

جلسة عمل ببلدية تونس لتعزيز منظومة النظافة بدائرتي الزهور والحرايرية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a950b06ab761.66647452_nfohjlkegqmpi.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Mars 2026 - 13:13 قراءة: 1 د, 20 ث
      
أوصت جلسة عمل انعقدت، امس الاربعاء، بمقر بلدية تونس، لتدارس سبل الارتقاء بمستوى النظافة وتطوير التدخلات البيئية في دائرتي الزهور والحرايرية، بضرورة تأمين المتابعة الدورية لعمليات رفع الفضلات بمختلف أنواعها والالتزام بتوقيت الرفع لضمان تغطية شاملة وفعالة وفق برنامج عمل دقيق ومنظم.

كما دعت الجلسة، التي جرت باشراف الملكفة بتسيير البلدية، سماح دلدول، بحضور متصرفي دائرتي الزهور والحرايرية والمقاول المتعاقد مع البلدية لتأمين الخدمات بالمنطقتين، الى تعزيز التنسيق بين جميع الاطراف لتجب ايّ تراكم او اهمال، وفق بلاغ نشر امس على صفحة بلدية تونس على منصة "فيسبوك".


وشدّدت المسؤولة، في هذا السياق، على ضرورة التزام المقاول التام بكافة بنود الاتفاقية المبرمة مع البلدية، مؤكدة أن "الالتزام بالبنود التعاقدية يعد شرطاً أساسياً لضمان جودة الخدمة واستمرارية التعاقد".


​كما أبرزت أهمية تضافر جهود جميع المتدخلين، من إدارة بلدية ومقاول ومواطنين، لتحسين الوضع البيئي وتحقيق استدامة النظافة الحضرية، مشيرة إلى أن مصالح البلدية ستتولى متابعة تنفيذ هذه التوصيات ميدانياً وبصفة مستمرة.

يذكر ان التدخلات في مجال النظافة لعام 2026 تنحو الى التركيز على تحسين البيئة الحضرية وصيانة المناطق الخضراء من خلال رفع الفواضل وإزالة المصبات العشوائية وتنظيف محيط الحاويات، مع توجهات استراتيجية لتحويل النفايات المنزلية إلى طاقة واستكمال مشاريع التطهير.

وكان وزير البيئة حبيب عبيد، أفاد خلال يوم إعلامي، خصّص لتقديم آخر المستجدات المتعلّقة بمشروع انجاز محطة التطهير جنوب مليان 2، المنجز في إطار البرنامج الرامي للحد من التلوّث بالبحر الأبيض المتوسط”ديبولماد"، يوم 18 ديسمبر 2025، أنّ أهم التوجهات في مجال النظافة والتصرف في النفايات، تتمثل في انتاج الطاقة باعتماد النفايات المنزلية.
وأوضح إمكانية اعتماد 2800 طن من النفايات، تنتجها تونس الكبرى يوميا، لإنتاج الطاقة وتحويلها الى كهرباء وتمكين الشركة التونسية للكهرباء والغاز من استغلالها كطاقة خضراء.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324782

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 05 مارس 2026 | 15 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:45
18:19
15:46
12:38
06:45
05:19
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet18°
17° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-13
21°-13
21°-11
20°-11
19°-10
  • Avoirs en devises 25347,2
  • (04/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37222 DT
  • (04/03)
  • 1 $ = 2,90843 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/03)     1106,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/03)   27801 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>