جلسة عمل ببلدية تونس لتعزيز منظومة النظافة بدائرتي الزهور والحرايرية

أوصت جلسة عمل انعقدت، امس الاربعاء، بمقر بلدية تونس، لتدارس سبل الارتقاء بمستوى النظافة وتطوير التدخلات البيئية في دائرتي الزهور والحرايرية، بضرورة تأمين المتابعة الدورية لعمليات رفع الفضلات بمختلف أنواعها والالتزام بتوقيت الرفع لضمان تغطية شاملة وفعالة وفق برنامج عمل دقيق ومنظم.كما دعت الجلسة، التي جرت باشراف الملكفة بتسيير البلدية، سماح دلدول، بحضور متصرفي دائرتي الزهور والحرايرية والمقاول المتعاقد مع البلدية لتأمين الخدمات بالمنطقتين، الى تعزيز التنسيق بين جميع الاطراف لتجب ايّ تراكم او اهمال، وفق بلاغ نشر امس على صفحة بلدية تونس على منصة "فيسبوك".وشدّدت المسؤولة، في هذا السياق، على ضرورة التزام المقاول التام بكافة بنود الاتفاقية المبرمة مع البلدية، مؤكدة أن "الالتزام بالبنود التعاقدية يعد شرطاً أساسياً لضمان جودة الخدمة واستمرارية التعاقد".​كما أبرزت أهمية تضافر جهود جميع المتدخلين، من إدارة بلدية ومقاول ومواطنين، لتحسين الوضع البيئي وتحقيق استدامة النظافة الحضرية، مشيرة إلى أن مصالح البلدية ستتولى متابعة تنفيذ هذه التوصيات ميدانياً وبصفة مستمرة.يذكر ان التدخلات في مجال النظافة لعام 2026 تنحو الى التركيز على تحسين البيئة الحضرية وصيانة المناطق الخضراء من خلال رفع الفواضل وإزالة المصبات العشوائية وتنظيف محيط الحاويات، مع توجهات استراتيجية لتحويل النفايات المنزلية إلى طاقة واستكمال مشاريع التطهير.وكان وزير البيئة حبيب عبيد، أفاد خلال يوم إعلامي، خصّص لتقديم آخر المستجدات المتعلّقة بمشروع انجاز محطة التطهير جنوب مليان 2، المنجز في إطار البرنامج الرامي للحد من التلوّث بالبحر الأبيض المتوسط”ديبولماد"، يوم 18 ديسمبر 2025، أنّ أهم التوجهات في مجال النظافة والتصرف في النفايات، تتمثل في انتاج الطاقة باعتماد النفايات المنزلية.وأوضح إمكانية اعتماد 2800 طن من النفايات، تنتجها تونس الكبرى يوميا، لإنتاج الطاقة وتحويلها الى كهرباء وتمكين الشركة التونسية للكهرباء والغاز من استغلالها كطاقة خضراء.