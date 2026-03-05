رجة ارضية بقوة 3 درجات على سلم ريشتر بالقطار من ولاية قفصة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/rajjaardiaaaaa.jpg>

سجلـت محطـات رصـد الزلازل التابعـة للمعـهـد الوطنـي للرصـد الجوي رجة أرضية اليوم الخميس 5 مارس 2026 علـى الساعــة 04 و 04 دقيقة (بالتوقيت المحلي).



وبلغت قوة الرجة 3 درجات علـى سلـم ريشتـر بالمركز الذي حـدد حسب التحاليل الأولية بــ 34.32 درجة خط عرض و بــ 8.98 درجة خط طـول، وذلك بمنطقة شرق القطارمن بولاية قفصة.