رجة ارضية بقوة 3 درجات على سلم ريشتر بالقطار من ولاية قفصة
سجلـت محطـات رصـد الزلازل التابعـة للمعـهـد الوطنـي للرصـد الجوي رجة أرضية اليوم الخميس 5 مارس 2026 علـى الساعــة 04 و 04 دقيقة (بالتوقيت المحلي).
وبلغت قوة الرجة 3 درجات علـى سلـم ريشتـر بالمركز الذي حـدد حسب التحاليل الأولية بــ 34.32 درجة خط عرض و بــ 8.98 درجة خط طـول، وذلك بمنطقة شرق القطارمن بولاية قفصة.
وبلغت قوة الرجة 3 درجات علـى سلـم ريشتـر بالمركز الذي حـدد حسب التحاليل الأولية بــ 34.32 درجة خط عرض و بــ 8.98 درجة خط طـول، وذلك بمنطقة شرق القطارمن بولاية قفصة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324768