Babnet   Latest update 23:15 Tunis

مشاغل قطاع صناعة الخشب والأثاث وآفاق تطويره محور جلسة عمل بوزارة الصناعة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a8a43666efb3.39150490_nqklphoeigjfm.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Mars 2026 - 22:28 قراءة: 0 د, 44 ث
      
تناولت جلسة عمل انتظمت، يوم الأربعاء، بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، مشاغل قطاع صناعة الخشب والأثاث وآفاق تطويره، وجرى التأكيد على "ضرورة دعم قدرته التنافسية والمحافظة على تموقع صادراته بالأسواق الخارجية".

وترأست الجلسة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، بحضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ورئيس الجامعة التونسية للأثاث خالد السلامي.


كما شارك في الاجتماع كل من رئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري، والمدير العام للصناعات المعملية فتحي السهلاوي، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة وممثلين عن المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث والمركز الفني للكيمياء.


وتم خلال اللقاء التطرق إلى أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، خاصة في ما يتعلق بمواءمة التراتيب الفنية المنظمة له، بما من شأنه الإسهام في تحسين تنافسيته وتعزيز حضوره في الأسواق الخارجية.

وأكدت الوزيرة، بالمناسبة، أهمية تطوير البنية التحتية للجودة والإنتاجية للقطاع الصناعي، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وذلك بهدف مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة في مجال صناعة الخشب والأثاث.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324755

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 04 مارس 2026 | 14 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:44
18:18
15:45
12:38
06:46
05:20
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet21°
16° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-13
19°-13
19°-13
19°-10
19°-11
  • Avoirs en devises 25347,2
  • (04/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37222 DT
  • (04/03)
  • 1 $ = 2,90843 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/03)     1250,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/03)   27786 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:15 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>