مشاغل قطاع صناعة الخشب والأثاث وآفاق تطويره محور جلسة عمل بوزارة الصناعة

تناولت جلسة عمل انتظمت، يوم الأربعاء، بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، مشاغل قطاع صناعة الخشب والأثاث وآفاق تطويره، وجرى التأكيد على "ضرورة دعم قدرته التنافسية والمحافظة على تموقع صادراته بالأسواق الخارجية".وترأست الجلسة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، بحضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ورئيس الجامعة التونسية للأثاث خالد السلامي.كما شارك في الاجتماع كل من رئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري، والمدير العام للصناعات المعملية فتحي السهلاوي، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة وممثلين عن المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث والمركز الفني للكيمياء.وتم خلال اللقاء التطرق إلى أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، خاصة في ما يتعلق بمواءمة التراتيب الفنية المنظمة له، بما من شأنه الإسهام في تحسين تنافسيته وتعزيز حضوره في الأسواق الخارجية.وأكدت الوزيرة، بالمناسبة، أهمية تطوير البنية التحتية للجودة والإنتاجية للقطاع الصناعي، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وذلك بهدف مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة في مجال صناعة الخشب والأثاث.