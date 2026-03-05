متحف سوسة الأثري يحتضن حلقة نقاش حول النماذج الرقمية للمعالم التاريخية بسوسة

ينظم المعهد الوطني للتراث يوم السبت 7 مارس 2026 بالقاعة الحسينية بمتحف سوسة الأثري، حلقة نقاش بعنوان "نماذج رقمية لمعالم تاريخية بمدينة سوسة".وحسب بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الثقافية، فإن هذه الحلقة التي تنطلق على الساعة الثامنة والنصف ليلا، تتنزل في إطار سعي المعهد إلى مواكبة التحولات الرقمية في مجال تثمين التراث الثقافي.ويهدف هذا الحدث إلى تسليط الضوء على أهمية الرقمنة في حفظ وصون المعالم الأثرية، واستعراض تجارب ونماذج رقمية تُمكّن من إعادة اكتشاف الفضاءات التاريخية بأساليب تفاعلية حديثة، بما يساهم في تقريب التراث من مختلف الفئات، خاصة فئة الشباب.