وزير الإقتصاد يلتقي بالمستشارة الأولى والمنسقة الاقليمية لمؤسسة الدعم القانوني الإفريقي( ALSF)

إلتقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الثلاثاء 03 مارس 2026 ب Mariame BAH المستشارة القانونية الأولى والمنسقة الإقليمية لمنطقة شمال افريقيا بمؤسسة الدعم القانوني الإفريقي( Facilité Africaine De Soutien Juridique ALSF) التابعة لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية ، في إطار زيارة عمل تؤديها البعثة الى تونس.وأشاد سمير عبد الحفيظ خلال اللقاء الذى خضرته المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الافريقي للتنمية بتونس Malinne Blomberg بالقرار الذي اتخذته المؤسسة بفتح مكتب تمثيلي لها في تونس و الذي من شأنه مزيد توطيد التعاون بين الجانبين.ونوه الوزير بما تقدمه مؤسسة الدعم القانوني الإفريقي من مساندة ومرافقة فنية لفائدة الدول الإفريقية وذلك من خلال توفير الخدمات الاستشارية في عدة مجالات ، معربا عن تطلعه لأن تتعزز علاقات التعاون بين الجانبين في الفترة القادمة.من جانبها بينت Mariame BAH ان هذه الزيارة تندرج في اطار الحرص والعمل على تعزيز علاقات التعاون مع تونس وتوسيع مجالاته و هو ما يؤكده قرار المؤسسة فتح مكتب لها في تونس وانطلاق نشاطه ، معربة عن الإستعداد لدراسة طلبات الجانب التونسي لتوفير الدعم الفني الضروري والخدمات الاستشارية اللازمة.