تطاوين: مساع حثيثة لتسريع صرف أجور العاملين في شركة البيئة والغراسة والبستنة (ر.م.ع الشركة)

أفاد رئيس مدير عام شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين، مصباح زكريا، بأنّ إدارة الشركة تبذل مساع حثيثة بالتنسيق مع الجهات المركزية للتسريع في صرف أجور أعوان وإطارات الشركة لشهري جانفي وفيفري.وبيّن زكريا، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الإدارة مازالت تنتظر تحويل الاعتمادات المخصّصة للأجور من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (إيتاب)، باعتبار أن عملية الخلاص تتم شهريا عبر مراسلة الإدارة العامة لهذه المؤسسة عن طريق والي الجهة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحويل القسط الشهري.وأضاف أنّه لا يمكن تحديد موعد مضبوط لصرف المستحقات باعتباره يرتبط بتحويل الاعتمادات، إلّا أنّ الخلاص سيتم فور استلام هذه الاعتمادات، معربا عن أمله أن لا يتكرر ما حصل في عيد الإضحى المبارك للسنة الفارطة والذي اضطّر الأعوان لقضائه دون أجر.وأشار إلى أنّ الإشكال يتعلّق أيضا بالوضعية المالية للشركة، حيث تُصرف الأجور صافية دون اقتطاع الأداءات والمساهمات الاجتماعية، ما أدّى إلى تراكم ديون تمثل عبءا على المؤسسة، مؤكدا أنّ إدارة الشركة اقترحت جملة من الحلول، من بينها تسوية وضعية العاملين بالشركة وتعزيز مواردها.واعتبر أنّ شركة تطاوين تُعدّ نموذجًا من حيث انتشار أعوانها وجدّية عملهم، إذ يتوزع قرابة 1700 إطار وعون بين مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية بالجهة، من مهندسين وإطارات عليا وأعوان تسيير وتنفيذ، كما عملت المؤسسة، في حدود إمكانياتها الذاتية، على إطلاق مشاريع صغرى لتوفير موارد إضافية، غير أنّ غياب ميزانية استثمار حال دون بعث مشاريع كبرى قادرة على دعم التوازنات المالية وتحسين نسق صرف الأجور.وقال زكريا إنّ "الإدارة تتقاسم مع أعوانها معاناتهم، وتشعر بحجم المسؤولية إزاء وضعيتهم الاجتماعية"، مؤكدا سعيها إلى إيجاد حلّ دائم لوضعياتهم المهنية، وفق قوله.من جانبهم، جدّد أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين مطالبتهم بالتعجيل بصرف أجورهم المتأخرة لشهري جانفي وفيفري 2026، سيما في ظلّ تزامن هذه الفترة مع حلول شهر رمضان المعظّم وما يرافقه من أعباء معيشية إضافية.وفي هذا الصدد، أكّد الكاتب العام لنقابة الأعوان والإطارات بالشركة، مبارك السياري، في تصريح لوكالة "وات"، أنّ نحو 2300 عون وإطار بالشركة يواصلون أداء مهامهم بصفة عادية رغم عدم تمكينهم من أجورهم.وأوضح أنّ عددا من العاملين بالشركة يواجه صعوبات في الإيفاء بالتزاماته الأسرية وتغطية مصاريف شهر رمضان، علما أنّ هذا الإشكال يقتصر على شركة تطاوين دون غيرها من شركات البستنة بولايات أخرى، على حدّ قوله، داعيا إلى إيجاد حلّ جذري يضمن انتظام صرف الأجور في آجالها، بما يخفف الضغط الاجتماعي على الأعوان.جود