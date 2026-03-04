الرابطة المحترفة الأولى: تعيينات حكام مباريات الجولة 23
أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم عن تعيينات حكام مباريات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي ستُقام على ثلاث دفعات أيام 6 و7 و8 مارس بداية من الساعة 13:00.
الجمعة 6 مارس 2026الملعب البلدي بالكرم
* مستقبل سليمان – الترجي الجرجيسي
الحكم: الصادق السالمي
حكم الفار: محرز المالكي
ملعب قابس
* مستقبل قابس – شبيبة العمران
الحكم: سفيان الورتاني
حكم الفار: أيمن نصري
السبت 7 مارس 2026ملعب حمادي العقربي برادس
* الترجي الرياضي التونسي – مستقبل المرسى
الحكم: أشرف الحركاتي
حكم الفار: أسامة بن إسحاق
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
* الاتحاد المنستيري – النادي الصفاقسي
الحكم: خالد قويدر
حكم الفار: سيف الورتاني
الملعب البلدي بالمتلوي
* نجم المتلوي – الأولمبي الباجي
الحكم: حسام بولعراس
حكم الفار: محمد علي قروية
الأحد 8 مارس 2026ملعب الهادي النيفر بباردو
* الملعب التونسي – النجم الرياضي الساحلي
الحكم: هيثم الطرابلسي
حكم الفار: وليد المنصري
ملعب حمدة العواني بالقيروان
* الشبيبة القيروانية – النادي البنزرتي
الحكم: حسني النايلي
حكم الفار: أمين الفقير
ملعب 7 مارس ببن قردان
* اتحاد بن قردان – النادي الإفريقي
الحكم: أمير العيادي
حكم الفار: مجدي بلاغة.
