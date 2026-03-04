الرابطة المحترفة الأولى: تعيينات حكام مباريات الجولة 23

أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم عن تعيينات حكام مباريات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي ستُقام على ثلاث دفعات أيام 6 و7 و8 مارس بداية من الساعة 13:00.



الجمعة 6 مارس 2026



السبت 7 مارس 2026



الأحد 8 مارس 2026



* مستقبل سليمان – الترجي الجرجيسيالحكم:حكم الفار:* مستقبل قابس – شبيبة العمرانالحكم:حكم الفار:* الترجي الرياضي التونسي – مستقبل المرسىالحكم:حكم الفار:* الاتحاد المنستيري – النادي الصفاقسيالحكم:حكم الفار:* نجم المتلوي – الأولمبي الباجيالحكم:حكم الفار:* الملعب التونسي – النجم الرياضي الساحليالحكم:حكم الفار:* الشبيبة القيروانية – النادي البنزرتيالحكم:حكم الفار:* اتحاد بن قردان – النادي الإفريقيالحكم:حكم الفار: