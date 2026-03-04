الترخيص للمحلات والمقاهي بالعمل بعد العاشرة ليلا في النصف الثاني من رمضان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5cdc0e99ce6d54.78948692_megjqhinklpof.jpg>

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بلاغ صادر اليوم الأربعاء، أنه بداية من النصف الثاني من شهر رمضان، يُرخَّص للعاملين والعاملات بالمحلات التجارية وفضاءات الخدمات والمقاهي وما يشابهها، بكامل تراب الجمهورية، بمواصلة العمل بعد الساعة العاشرة ليلا.

وأضافت الوزارة أنه يمكن كذلك تشغيلهم خلال أيام الراحة الأسبوعية، وذلك مع الالتزام بأحكام التشريع الجاري به العمل.

