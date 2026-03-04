Babnet   Latest update 16:33 Tunis

الترخيص للمحلات والمقاهي بالعمل بعد العاشرة ليلا في النصف الثاني من رمضان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5cdc0e99ce6d54.78948692_megjqhinklpof.jpg>
Publié le Mercredi 04 Mars 2026 - 16:05
      
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بلاغ صادر اليوم الأربعاء، أنه بداية من النصف الثاني من شهر رمضان، يُرخَّص للعاملين والعاملات بالمحلات التجارية وفضاءات الخدمات والمقاهي وما يشابهها، بكامل تراب الجمهورية، بمواصلة العمل بعد الساعة العاشرة ليلا.
وأضافت الوزارة أنه يمكن كذلك تشغيلهم خلال أيام الراحة الأسبوعية، وذلك مع الالتزام بأحكام التشريع الجاري به العمل.
 
الأربعاء 04 مارس 2026 | 14 رمضان 1447
