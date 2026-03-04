Babnet   Latest update 16:33 Tunis

كرة السلة (السوبر بلاي أوف): شبيبة القيروان تفوز على النادي الإفريقي 87-84

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a8495bdc3550.62023415_gnimjheofkpql.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Mars 2026 - 16:02 قراءة: 0 د, 40 ث
      
انهزم النادي الإفريقي مساء الأربعاء أمام شبيبة القيروان بنتيجة 87-84 في مباراة الجولة الأولى من سلسلة منافسات السوبر بلاي أوف للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، التي احتضنتها قاعة القرجاني بالعاصمة.

ومن المنتظر أن تدور المباراة الثانية بين الفريقين يوم السبت القادم بقاعة القرجاني انطلاقا من الساعة 14:00.


برنامج المباريات

الأربعاء 4 مارس 2026

قاعة القرجاني

* النادي الإفريقي – شبيبة القيروان: 84-87

الخميس 5 مارس 2026
قاعة محمد المزالي (14:00)

* الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي

السبت 7 مارس 2026
قاعة القرجاني (14:00)

* النادي الإفريقي – شبيبة القيروان

الأحد 8 مارس 2026
قاعة محمد المزالي (14:00)

* الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي

يُذكر أن الفريق الذي يحقق ثلاثة انتصارات يتأهل إلى الدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة لموسم 2025-2026، على أن يتم تحديد بقية مواعيد مباريات سلسلة الدور نصف النهائي لاحقا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324730

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 04 مارس 2026 | 14 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:44
18:18
15:45
12:38
06:46
05:20
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet20°
18° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
18°-13
18°-12
18°-12
18°-11
  • Avoirs en devises 25347,2
  • (04/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37222 DT
  • (04/03)
  • 1 $ = 2,90843 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/03)     1250,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/03)   27786 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>