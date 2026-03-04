كرة السلة (السوبر بلاي أوف): شبيبة القيروان تفوز على النادي الإفريقي 87-84
انهزم النادي الإفريقي مساء الأربعاء أمام شبيبة القيروان بنتيجة 87-84 في مباراة الجولة الأولى من سلسلة منافسات السوبر بلاي أوف للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، التي احتضنتها قاعة القرجاني بالعاصمة.
ومن المنتظر أن تدور المباراة الثانية بين الفريقين يوم السبت القادم بقاعة القرجاني انطلاقا من الساعة 14:00.
برنامج المبارياتالأربعاء 4 مارس 2026
قاعة القرجاني
* النادي الإفريقي – شبيبة القيروان: 84-87
الخميس 5 مارس 2026
قاعة محمد المزالي (14:00)
* الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي
السبت 7 مارس 2026
قاعة القرجاني (14:00)
* النادي الإفريقي – شبيبة القيروان
الأحد 8 مارس 2026
قاعة محمد المزالي (14:00)
* الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي
يُذكر أن الفريق الذي يحقق ثلاثة انتصارات يتأهل إلى الدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة لموسم 2025-2026، على أن يتم تحديد بقية مواعيد مباريات سلسلة الدور نصف النهائي لاحقا.
