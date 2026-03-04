رصد اولى بؤر مرض الصّدأ الأصفر ببعض مزارع القمح الصّلب بمناطق الانتاج بالشّمال

اعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري منتجي الحبوب رصد البؤر الأولى لمرض الصّدأ الأصفر ببعض مزارع القمح الصّلب بمناطق الانتاج بالشّمالونظرا لسرعة انتشار هذا المرض ووبائيته، اوصت الوزارة الفلاحين، اليوم الاربعاء في بلاغ، بالمراقبة المستمرّة لمزارع الحبوب (قمح لين - قمح صلب- تريتيكال)وشددت على ضرورة التّدخّل الفوري والآلي بالمداواة فور ملاحظة الأعراض الأولى لمرض الصّدأ وذلك باستعمال أحد المبيدات الفطريّة المصادق عليها في الغرض من قبل مصالحهاولمزيد الإرشادات، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الفلاحين الى الاتّصال بمصالحها المركزيّة والجهويّة