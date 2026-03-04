Babnet   Latest update 16:33 Tunis

رصد اولى بؤر مرض الصّدأ الأصفر ببعض مزارع القمح الصّلب بمناطق الانتاج بالشّمال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a84891b10f97.20964350_ihpnofgkqejlm.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Mars 2026 - 16:17 قراءة: 0 د, 26 ث
      
اعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري منتجي الحبوب  رصد البؤر الأولى لمرض الصّدأ الأصفر ببعض مزارع القمح الصّلب بمناطق الانتاج بالشّمال 
 ونظرا لسرعة انتشار هذا المرض ووبائيته، اوصت الوزارة  الفلاحين، اليوم الاربعاء في بلاغ، بالمراقبة المستمرّة لمزارع الحبوب (قمح  لين - قمح صلب- تريتيكال)
وشددت على ضرورة التّدخّل الفوري والآلي بالمداواة فور ملاحظة الأعراض الأولى لمرض الصّدأ وذلك باستعمال أحد المبيدات الفطريّة المصادق عليها في الغرض من قبل  مصالحها 

ولمزيد الإرشادات، دعت  وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الفلاحين   الى الاتّصال بمصالحها المركزيّة والجهويّة   
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324729

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 04 مارس 2026 | 14 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:44
18:18
15:45
12:38
06:46
05:20
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet20°
18° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
18°-13
18°-12
18°-12
18°-11
  • Avoirs en devises 25347,2
  • (04/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37222 DT
  • (04/03)
  • 1 $ = 2,90843 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/03)     1250,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/03)   27786 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>