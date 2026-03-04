Babnet   Latest update 21:54 Tunis

القصرين: قافلة صحية متعددة الإختصاصات لفائدة كبار السن ونزلاء مركز رعاية المسنين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/662a719ab09243.77691753_epmnqjofkglih.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Mars 2026 - 21:12 قراءة: 1 د, 48 ث
      
انطلقت اليوم الأربعاء بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين، قافلة صحية متعددة الإختصاصات لفائدة كبار السن ونزلاء مركز رعاية المسنين بالجهة، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وببادرة من الإدارة الجهوية للصحة بالتعاون مع المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وجمعية رعاية المسنين، وتتواصل القافلة إلى غاية يوم 10 مارس الجاري.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الإحاطة الصحية بكبار السن وتلبية احتياجاتهم الطبية المتعددة، عبر تأمين عيادات وفحوصات دقيقة داخل المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي، بما يضمن الإستفادة من التجهيزات الطبية المتطورة والإختصاصات الدقيقة المتوفرة على عين المكان.
وأكدت رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة ليلى بن ضيفي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ المبادرة كانت مبرمجة في الأصل في شكل قافلة متنقّلة، غير أنه تقرر تركيز التدخلات بالمستشفى الجامعي نظراً لتعدّد حاجيات المسنين وضرورة إجراء فحوصات تتطلب تجهيزات طبية خاصة.

وبينت أن التدخلات انطلقت بالقسم الجامعي لطب وجراحة العيون، حيث تم تمكين عدد من كبار السن بالجهة ونزلاء دار المسنين من عيادات شاملة شملت قيس وتصحيح النظر، وتقصي أمراض شائعة لدى كبار السن على غرار الماء الأبيض والماء الأزرق عبر قياس ضغط العين وفحص قاع العين، خاصّة لفائدة المرضى المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.
وبينت أن القافلة ستتواصل بتأمين عيادات في إختصاص طب وجراحة الفم والأسنان، إلى جانب الطب الفيزيائي لفائدة مستحقيه، فضلاً عن برمجة عيادات في الطب النفسي وطب القلب وطب الشيخوخة، مع متابعة مستمرة داخل دار المسنين تشمل الطب العام والطب الباطني الى جانب إجراء الفحوصات التكميلية الضرورية، من تصوير بالأشعة والتصوير بالصدى (الإيكوغرافيا) والتحاليل المخبرية، وذلك إلى حين استكمال تقييم الوضع الصحي لكافة النزلاء وتلبية احتياجاتهم العلاجية.
من جهته، أفاد الأستاذ المبرز بكلية الطب بسوسة ورئيس قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين، لطفي الشعباني، في تصريح لصحفية "وات" أن هذه المبادرة تندرج في إطار دعم الرعاية الصحية لكبار السن وتعزيز قيم التضامن الاجتماعي، مؤكداً حرص الإطارات الطبية وشبه الطبية على توفير فحوصات دقيقة وشاملة تسهم في الوقاية المبكّرة من المضاعفات الصحية وتحسين جودة حياة هذه الفئة.

وأكد الشعباني أن هذه المبادرة الصحية تعكس التزام الهياكل الصحية الجهوية بتقريب الخدمات الطبية من الفئات الهشة، وتكريس مبدأ الحق في الصحة لكافة المواطنين، لا سيما كبار السن بإعتبارها من أكثر الفئات حاجة إلى الإحاطة والمتابعة الدورية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324726

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 04 مارس 2026 | 14 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:44
18:18
15:45
12:38
06:46
05:20
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet21°
16° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-13
19°-13
19°-13
19°-10
19°-11
  • Avoirs en devises 25347,2
  • (04/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37222 DT
  • (04/03)
  • 1 $ = 2,90843 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/03)     1250,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/03)   27786 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:54 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>